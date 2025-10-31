La Barra del Mia ...Temps de fires... I d'inauguracions.... La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA S'inaugura el Hub Forestal de Catalunya al Solsonès per posar en valor la fusta Redacció ...Temps de fires... I d'inauguracions.... Redacció Cau un segon premi de la Loteria Nacional a Solsona Ramon Estany Montanyà Apareixen unes misterioses rajoles amb contingut eròtic als ponts de la Mare de la Font Redacció L'artista geganter solsoní Pau Reig és un dels 40 creadors beneficiats amb les Beques Propulsió 2025 Ramon Estany Montanyà Redacció Publicat el 31 d’octubre de 2025 a les 18:10 Et pot interessar La Barra del Mia ....Els Pets.... La Barra del Mia ....Solsbirra...... La Barra del Mia La Barra del Mia.....el comerç local La Barra del Mia L'OPAAAAAAA ...... La Barra del Mia ...El Solsonès, quin gust... de comarca!!! La Barra del Mia ....la Diada..... ...Temps de fires... I d'inauguracions.... · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte IRENE & CHUS (NO BORRAR) El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close