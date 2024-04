Aquests són els llibres recomanats pel sector cultural del Berguedà per Sant Jordi

Els floristes posen a punt els milions de roses que esperen vendre enguany, arreu de Catalunya, amb motiu de Sant Jordi. En paral·lel, les llibreries estan llestes per la jornada més maratoniana de l'any pel sector, on les novetats ocupen els principals llocs de les lleixes, però també es fan un forat en les vendes els clàssics. Estrenes i peces de culte estaran presents a les llistes d'adquisicions dels veïns i veïnes del Berguedà i, per descobrir-ne alguns, Nació Berguedà ha preguntat a diferents agents de la cultura de la comarca per oferir una selecció de títols de potencials compres, aquest 23 d'abril.

Xavier Gonzàlez-Costa, escriptor i poeta

"Aquest any, la meva recomanació és un llibre imprescindible, ja que dona veu a una quarantena d'autors de casa nostra, nascuts entre 1940 i l'any 2000. Aus policromes és el títol d'aquesta tercera antologia poètica de la col·lecció Biblioteca Escriptors del Berguedà. Una obra magnífica que ens permet constatar la riquesa cultural de la comarca i que hauria de permetre, objectivament i per justícia, ensorrar aquell mur on es pot llegir la dita de què ningú és profeta a la seva terra".

Rosa Serra, historiadora i presidenta de l'Àmbit de Recerques del Berguedà

"Ara mateix, estic llegint La doble vida de Pierre Lottier, de Xavier Juncosa i, a continuació, arrencaré amb Josep Dencàs i Puigdollers: El conseller maleït, de Fermí Rubiralta, Fèlix Villagrasa i Frederic Josep Porta. També m'han dit que em regalaran Els ulls de Mona, de Thomas Schlesser. Finalment, també recomano moltíssim El retrat de matrimoni, de Maggie O'Farrell".

Queralt Ambròs, directora de la Biblioteca Guillem de Berguedà

"He acabat de llegir La distància que ens separa, de la Maggie O'Farrell, una escriptora irlandesa que m'agrada molt. Fa un recorregut per les vides de l'Stella i el Jack, una història que transcorre entre Londres, Hong Kong i Escòcia, amb uns personatges molt ben descrits. Ara tinc a punt per començar Vull fer-te algunes preguntes, de la Rebecca Makkai, i tota la saga de Blackwater (Michael McDowell), que com que m'han dit que enganxa tant prefereixo que estigui tota publicada per llegir-me-la d'una tirada! Són d'Edicions del Periscopi i Blackie Books, dues editorials que són una aposta segura".

Nadjimu Ilukpedju, poeta i activista cultural

“No puc recomanar un llibre en concret, perquè depèn del gènere que vol llegir cadascú. L’elecció és personal i dependrà molt de què t’agrada o et ve de gust llegir, des d’històries sobre l’amor, la bellesa i la naturalesa, a la gent que vol conèixer més sobre la nostra realitat i el que passa. En tot cas, a casa tenim autors de molta qualitat com Vicenç Zumajo, Xavier Gonzàlez-Costa, Mercè Miró, Toni Gol o Jaume Huch, que sempre tenen propostes interessants i són una bona aposta”.

Alba Perarnau, directora del Museu Comarcal de Berga

"Aquest any vull comprar Els ulls de Mona, de Thomas Schlesser. És el llibre ideal pels amants de l'art en general. És una novel·la delicada i elegant. amb descripcions sublims de moltes obres d'art de diferents museus europeus, com Louvre, Orsay, el Centre Pompidou... A través de la mirada de Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Claudel o Kahlo, la Mona descobreix el poder de l'art. I un que recomano perquè ja he llegit és El Silenci que heu de témer, de Francesc Ribera: una novel·la històrica, de la Mallorca del segle XVII, que descriu a la perfecció els personatges i la seva trama. La protagonista és una monja, la Joana, una dona ambiciosa i intel·ligent que es mou en una societat governada per homes. Està molt ben escrita, i és de lectura fàcil i apassionant".

Hug Casals, actor i poeta

"Si mirant enrere n’he de triar un d’aquells que deixen marca per la seva profunditat, em quedo amb la novel·la Gent independentde l’islandès Halldór Laxness. Avui dia, estic descobrint a Joan-Lluís Lluís ambConversa amb el meu gos sobre França i els francesosque, amb un to més didàctic, m’està ajudant a entendre la Catalunya Nord en la nova aventura per Prats de Molló. I de cara a Sant Jordi, tinc entre cella i cella Cor pirinenc: El poema de Fontalba i Gotanegra de Lluís Calvo, un autor que fa temps que vull llegir, més i tot si s’endinsa per allà on em sento més viu".

Josefina Sala, directora de la Biblioteca Vinyes i Cluet

"En primer lloc, vull mencionar El Salmó dins l’estanyde Dani Montañà. Es tracta d’un recull de poemes que, vers darrere vers, porta al lector cap a un nou camí, a un nou bosc. Aquest autor berguedà va publicar el llibre l’estiu passat i el recomano per la serenor i l’habilitat dels poemes per omplir-nos les nostres petites hores que és la vida. També faré esment d'Origende Nat Cardozo. Com a bibliotecària, recomano aquest àlbum il·lustrat que fa un homenatge a totes les persones que habitem aquesta terra. Les magnífiques il·lustracions dibuixen l'ésser humà dins el seu entorn, la seva forma de vida i les diferents cultures, moltes d’elles desconegudes".

Anna Garcia i Anna Molina, responsables del Museu del Ciment de Castellar de n'Hug

"Les Annes del Ciment aprofitem per recomanar dos llibres que pensem que són molt interessants per conèixer el context social de principis de segle XX a l'Alt Berguedà, i més concretament a La Pobla de Lillet i a Castellar de n'Hug. Són El metge de Lillet, de Jordi Mercader, i Lola, d'Edouard Bartés i Orriols. Un home i una dona. Un que arriba i una altra que ha de marxar. Dues vides totalment diferents que ens parlen de la mateixa època i, tots dos, vinculats a la fàbrica Asland en algun moment de les seves vides".

Francesc Puig, director de la Biblioteca de Gironella

"La meva primera recomanació és La modista de Gràcia, de l'autor gironellenc Marc Font. El vaig comprar el dia de la presentació a Gironella per les grans expectatives que ha generat aquesta novel·la d’intriga. Es tracta de la primera novel·la d’un autor novell i algunes setmanes del mes de gener quan va sortir publicat, ja apareixia a la llista dels llibres de ficció més venuts, competint amb autors de primera línia. També citaré Aus policromes, d'Edicions de L’Albí. Tot i que la poesia costa més d’entrar que altres gèneres, per activisme, m’agrada tenir els llibres que publica L’Albí amb tan bon criteri, com aquesta antologia que completa els volums anteriors de la col·lecció Escriptors del Berguedà."

Alba Boixader, directora del Museu de les Mines de Cercs

"Jo recomano un llibre que no és nou, però que té una història d'amistat molt bonica: L'estiu que comença, de Sílvia Soler i Premi Ramon Llull 2013."

Eudald Feliu, actor

"El primer títol és La trena, de Laetita Colombani. Vaig descobrir aquest llibre amb la seva adaptació al teatre dirigida per Clara Segura. Si l'obra ja em va deixar flipant, el llibre ho va acabar de rematar. Si s'hagués de resumir amb una sola frase, seria: tres dones, tres històries i un final compartit. El llibre ens presenta a tres dones que lluiten amb determinació pel que creuen just, malgrat les desigualtats i els prejudicis que es van trobant pel camí. Un llibre amb humor, personatges valents i un punt de tristesa que ens fa adonar d'injustícies contra les quals moltes han de lluitar, encara ara. La mesura justa perquè sigui tot un èxit. També proposaria Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent. Poques vegades un llibre m'ha fet riure tant. Basat en les experiències de la mateixa autora, el llibre ens fa seguir a la Rita, la protagonista, des d'Alp fins als Estats Units, mentre intenta aprendre angles, buscar la seva vocació, i, de pas, a ella mateixa. Tot amb humor, ironia i els tòpics més bojos que faran que quan acabis un capítol ja estiguis pensant quan podràs llegir el següent. Si voleu un llibre entretingut i divertit, aquest és el vostre!".