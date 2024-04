Les activitats imperdibles d'aquest Sant Jordi al Berguedà

Passejar el dia de Sant Jordi entre estands i parades agrada tant als més apassionats de la lectura com els que no ho són tant. I és que aquesta tradició tan nostrada té enamorada a tota persona que la viu a Catalunya, algun cop a la vida. Més enllà del dia exacte, 23 d'abril, les associacions de veïns, entitats culturals i altres agents del sector ofereixen un seguit de propostes i dinàmiques per atreure persones i incentivar la llengua i la cohesió social. Nació Berguedà t'ofereix un recull de les activitats que no et pots perdre, entorn de Sant Jordi al Berguedà, aquest 2024.

Maratons de lectura per la llengua

Òmnium Berguedà torna a impulsar les jornades de lectura amb motiu de Sant Jordi en diferents places de la comarca. La celebració que té una trajectòria més llarga és la de Berga, on es desenvoluparà l'XI Marató. Com és habitual, pujaran sobre l'escenari de la plaça Sant Joan alumnes de tots els centres escolars de la ciutat, grups de teatre, la Plataforma per la Normalització Lingüística, l'Escola d'Adults, el Grup Horitzó, el Casal Panxo i la Berguedana de Folklore Total, que posarà música com a fi de festa. D'altra banda, els voluntaris i col·laboradors d'Òmnium Berguedà arreu de la comarca permetran celebrar maratons a Bagà (IV), Guardiola de Berguedà (V), La Pobla de Lillet (III), Sant Jordi de Cercs (III), Vilada / Borredà (III), Avià (V), Casserres (II), Montmajor (II), Gironella (V), Puig-reig (V) i Olvan, que s'estrena enguany. Tots ells celebraran la seva corresponent Marató el 23 d'abril, excepte Sant Jordi, que ho farà el dilluns dia 22.

Balconada de Poesia

Els balcons i racons més emblemàtics del carrer Major de Berga tornaran a omplir-se dels versos dels millors rapsodes i poetesses de la comarca gràcies a la segona Balconada de Poesia. Impulsada per Òmnium Berguedà, el Col·lectiu Literari La Tecla i l’Associació de Veïns del Carrer Major, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, l'activitat es durà a terme el 20 d'abril a partir de les 11.00 hores, i el tret de sortida serà la plaça Sant Pere. A més, mentre els assistents es desplacen d'una ubicació a la següent, podran gaudir de l'acompanyament musical dels Entrompats Band.

Berga Llibre

Perdre's pels passadissos de les llibreries sempre és un plaer, però també té el seu encant recuperar els antics tresors dels altres. La 9a edició del Berga Llibre serà una bona oportunitat. Llibres de tots els gèneres i per tots els gustos, tan antics com més moderns, i altres peces de col·leccionisme de papereria com cartells, postals i documents, es podran trobar a les parades del passeig de la Pau (sobre la BP) aquest dissabte, 20 d'abril, entre les 09.00 i les 14.00 hores. A més, també es posaran a la venda discos de vinil, de tots els estils musicals. Organitza Multiserveis Comarcals.

Fira de Sant Jordi

L'Ametlla de Merola s'avança al 23 d'abril celebrant la Fira de Sant Jordi el dia 21. L'activitat, que es concentrarà al parc infantil de la colònia, arrencarà a les 10.00 hores amb un esmorzar de coca i xocolata desfeta. A les 11.00 hores obrirà portes la mostra, on les roses i els llibres seran les grans protagonistes i s'aplegaran les entitats i associacions locals. Amb ocasió de la fira, també es durà a terme la presentació del llibre Entre sirenes i campanes, amb Andreu Torres, Enric Escudé, Àngel Vilà, Ramon Vilà i Jesús Pérez, i la col·laboració de Rosa Serra (11.30 hores). Finalment, el grup Aquell Parell posarà final a les propostes del matí, amb un concert-vermut a les 12.30 hores. La música reprendrà l'agenda de la tarda, amb el primer espectacle de la temporada de primavera al Teatre Esplai a càrrec de la formació Cigma. L'ouada popular, en acabar el concert de les noies berguedanes i bagenques, posarà el punt final a la Fira. L'organització de la mostra és a càrrec de l'Associació de Veïns de L'Ametlla de Merola i l'Associació Cultural Esplai, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puig-reig.

Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques

En el marc de la XIIa Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques, el 22 d'abril, els tres equipaments del Berguedà han organitzat diferents activitats per atraure, en especial, els lectors més joves. A la Ramon Vinyes i Cluet de Berga se celebrarà un Taller de manualitats on els assistents podran escollir entre fer un imant per la nevera o un punt de llibre (17.00-19.00 hores). A les 18.00 hores, Vicenç Zumajo s'ocuparà d'un Taller de poesia adreçat a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. La jornada de la capital clourà amb una sessió de micro obert, a les 19.00 hores, on es podrà recitar o llegir en veu alta alguns fragments de textos i poesies.

Pel que fa a la Guillem de Berguedà de Puig-reig, el seu programa consta d'una lectura a l'Hora del conte (17.30 hores): Sant Jordi mata el drac... o potser no!, amb Clara Gavaldà. A més, a les 19.00 hores, es presentarà el llibre Dits de vent, amb Piti Capella. En paral·lel, els més menuts podran fer punts de llibre inspirats en la festivitat, a través d'un Taller de manualitats. Finalment, a la Biblioteca de Gironella només faran un Taller infantil de punts de llibre amb Xalem Casserres (18.00 hores), ja que reservaran forces per a l'endemà, quan l'equipament surt al carrer i oferirà un taller de fer titelles de dit dels personatges de la llegenda de Sant Jordi, culminarà el sorteig de l'Atrapacontes celebrat conjuntament amb l'Associació de Comerciants de Gironella, i organitza el sorteig d'un lot de llibres a través d'una dinàmica de fotografies a les xarxes socials.

Sant Jordi a Sant Jordi

El 23 d'abril és el dia gran de Sant Jordi de Cercs, per raons més que òbvies. Tot el municipi de Cercs està convidat a la diada, que es desenvoluparà al voltant de l'Ermita de Sant Jordi, arrencant amb la missa de les 11.00 hores. En sortir, es repartirà als presents el panet de Sant Jordi i, posteriorment, se celebrarà una gimcana amb EDR Events. A més, tant a l'ermita com a la plaça Primer Comte de Fígols, els alumnes de 6è de l'Escola Sant Salvador vendran roses. Cal posar en relleu que l'Ajuntament de Cercs oferirà un servei de transport gratuït fins a l'ermita, des de tots els nuclis del municipi. La Comissió de Festes Pont de Reventí està al càrrec de l'organització.