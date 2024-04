Jeroglífics, roses i llibres: així celebra Bergacomercial el Sant Jordi

El mes d'abril és de dies més llargs i clima més suau, típic de la primavera. I, a casa nostra, és també de Sant Jordi. Conscients de la importància d'aquesta data tan assenyalada, Bergacomercial ha pensat un joc per dinamitzar les compres al voltant d'aquesta celebració, replicant la iniciativa dels jeroglífics impulsada l'edició passada.

"Com cada any, intentem crear iniciatives per incentivar l'activitat comercial de Sant Jordi, amb l'objectiu de donar suport a les llibreries i floristeries de la ciutat", assegura la presidenta de Bergacomercial, Jordina Serrano, que reconeix que "vist l'èxit de la proposta dels jeroglífics de l'any passat, apostem per replicar-la". Des del 6 d'abril, diferents establiments de la ciutat tenen penjat a l'aparador un enigma, elaborat amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística. Els mateixos comerços disposen d'una butlleta, que els participants hauran d'anar omplint amb les solucions.

Se n'hauran de completar almenys 30, correctament, per poder participar en el sorteig que la mateixa associació farà passada la Fira de Maig. A més, l'organització apunta que es poden incloure dues butlletes per persona. Es repartiran 10 vals de compra de 25 euros que es podran utilitzar a les floristeries i llibreries membres de Bergacomercial, que insisteix a emfatitzar que "per Sant Jordi i cada dia, les roses es compren a les floristeries i els llibres, a les llibreries".