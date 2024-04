La Bergamoda es reinventa, en format de fira

Bergamoda, la campanya de Bergacomercial per a promoure les compres als establiments de roba i complements de la ciutat, es transforma aquest 2024 en una fira. Serà el 20 d'abril al Parc de les Aubes, entre les 17.00 i les 23.00 hores, i té per finalitat oferir una vetllada de compres als assistents, a la vegada que "es dona visibilitat a un sector que té molt pes a la ciutat i és molt important per Bergacomercial". Així s'ha expressat la presidenta de l'associació, Jordina Serrano, que s'ha mostrat confiada que, en aquesta quarta edició de la campanya, es podrà consolidar la proposta i, en especial, l'aposta pel format de fira en una estació, la primavera, que l'entitat tenia descoberta pel que fa a propostes físiques com la que ara s'implementa.

En aquesta primera edició de la mostra de Bergamoda hi participaran una vintena d'establiments, que desplegaran les seves parades al llarg del Parc de les Aubes i el tram paral·lel del carrer Francesc Macià, que quedarà tallat al trànsit perquè s'hi pugui passejar de forma segura. S'hi podran comprar roba i complements, però també hi haurà oferta de productes d'estètica i moda infantil, segons ha compartit Judit Cardona, responsable de la botiga Nu. A més, per tal d'amenitzar el volt dels potencials clients, hi haurà la música que punxarà un DJ al llarg de les sis hores que duri la fira, i també s'oferirà servei de barra, foodtrucks i un espai de tast de formatges, per poder fer un refrigeri en un emplaçament que des de Bergacomercial cuidaran fins al darrer detall.

Més enllà de la proposta firal, Serrano també ha explicat que, al llarg del dia 20, tots els comerços del sector se sumaran en una promoció del dia mitjançant la qual, tots els tiquets de compra d'aquella jornada entraran en un sorteig que no s'ha volgut desvetllar. "Serà una sorpresa molt atractiva", ha assegurat la presidenta, que ha incitat a tots els interessats a estar al cas de les xarxes socials de l'entitat per descobrir el futur premi.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Berga s'ha mostrat "molt content" perquè a la capital del Berguedà neixi una nova mostra i, en especial, que sorgeixi per l'empenta d'una associació local. "Si algú encara diu que a Berga no es fan coses, que m'ho vingui a explicar", ha ironitzat la regidora de Comerç i Promoció econòmica, Ermínia Altarriba, que ha remarcat que l'equip de govern "aposta perquè siguin les entitats les que contribueixin a fer que passin coses". Paral·lelament, Altarriba també ha posat en relleu que l'espai escollit sigui precisament el Parc de les Aubes, un emplaçament que s'estrena acollint una celebració d'aquestes característiques: "Penso que quedarà molt bé i és oportú explorar altres espais de la ciutat amb potencial per desenvolupar noves activitats". Amb tot, la regidora ha celebrat que "Berga sigui una ciutat de fires" i ha sentenciat que "estem aquí per dinamitzar la ciutat".