«Un mecànic també ha de ser enginyer electrònic, electricista i, gairebé, psicòleg»

Era el mes de desembre quan l'Isaac, un noi de pràctiques al taller Motor Drive Berguedà de Berga, compartia amb els responsables de l'empresa la posada en marxa de la nova edició del concurs anual que distingeix el Millor Professional del Taller, impulsat per la plataforma espanyola La Comunidad del Taller. L’Adrià González, baganès de naixement i establert des de fa anys a Berga, descartava en primera instància prendre’n part pel fet que estava de permís de paternitat i centrat en la cura del seu fill. Però la curiositat creixent el van portar a inscriure’s una nit, sense ni imaginar que acabaria sent un dels dos protagonistes de la gran final, d’entre més d’un miler d’aspirants.

"La primera ronda va ser online, i va consistir a respondre 15 preguntes tipus test. Amb això ja es va retallar a 50 participants d’un total de 1.048", comparteix González, que indica que la segona ronda també va ser telemàtica i va incloure preguntes tipus test i també es van proposar exercicis de resolució d’avaries. Tot això serviria per designar les nou persones que passarien a la fase final, que se celebrava presencialment al Circuit del Jarama (el desè participant era el guanyador de l’any passat). I dit i fet: el nom de l’Adrià González estava entre els de la darrera selecció. L’avís va ser a tan sols una setmana vista, però arribats a aquest punt, ja no es faria enrere. Va convidar l’Isaac, ja treballador contractat a l’empresa, a acompanyar-lo i se’n van anar cap a Madrid.

"L’ambient va ser un 10. Hem competit amb el meu soci, l’Albert, en altres proves i la veritat és que mai havia sentit tant caliu", explica el mecànic, que detalla que es van designar unes parelles per atzar que, al llarg del matí, haurien de fer front a una reparació sobre un vehicle real. Era la prova de la semifinal i, entre altres, es tindria en compte el temps per trobar l’avaria, la feina en equip i el procés de resolució. El seu company era el Javier Sendín, de Salamanca, un fix en la competició, ja que havia estat en el top 10 del concurs des de la primera edició, tot i que mai havia arribat a la gran final. Fins aquest 2024 quan, juntament amb l’Adrià, van ser reconeguts com la millor parella. Així, van passar de companys a rivals. La darrera prova, constava de dues parts: una resolució tècnica d’avaria i una atenció a un client insatisfet. Aquestes van servir per alçar Sendín com a mecànic MVP 2024: "S’ho mereixia. Estic molt content pel resultat i la veritat és que tinc ganes que es torni a celebrar el concurs per tornar-m’hi a presentar". I és que, tot i que no s’hagi pogut alçar amb la victòria, el taller Motor Drive Berguedà pot dir que té al segon millor mecànic de tota Espanya a la seva plantilla.

Un sector "maltractat"

Aquest reconeixement reforça la vocació de l’Adrià González, que explica que, amb el pas dels anys, la feina del mecànic s’ha fet cada cop més complexa, sense que això es repercuteixi necessàriament en el prestigi de la professió. "El món de l’automoció canvia cada dia. Els cotxes que tenim ara no tenen res a veure amb els de fa 20 anys", exemplifica, a la vegada que assegura que això implica que "cada vegada hem d’afinar més la reparació perquè no s’engreixi la factura del client, sense perdre la qualitat", remarcant que “els recanvis són cada cop més cars, i això no ho controlem nosaltres”. És precisament l’aspecte econòmic el que acaba comportant més desacords amb els clients, perquè segons reflexiona González, les prioritats de la societat han canviat dràsticament: “A la gent li agrada tenir un mòbil de 1.500 euros a la butxaca, però quan arriba el moment de canviar els pneumàtics, demana els més econòmics". I, quan se sumen els "a mi m’han dit, jo he llegit i allà fan", és quan els professionals com l’Adrià acaben concloent que “el nostre sector és maltractat". “Un mecànic també ha de ser enginyer electrònic, electricista i, gairebé, psicòleg", conclou.

Però ja no només s’ha complexat la feina i la relació amb els clients, sinó que com a professió, tampoc és tan atractiva com fa temps enrere. “Parlant amb altres persones veus que falten treballadors en tots els oficis: fusters, llauners, paletes, mecànics… La gent cada vegada vol menys feines manuals”, apunta González. En aquest sentit, detalla que des de la seva empresa s’ha intentat llimar l’inconvenient del "típic horari dels mecànics", que "era aquella persona que treballava de 9 del matí a 7 de la tarda parant una estona al migdia, i que també obria els dissabtes, apostant per unes jornades de 08.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.00, només entre setmana". Una acció, assenyala, per "dona més prioritat a la qualitat de vida". I la fórmula funciona, ja que després d’emprendre sent només dues persones "ara ja som cinc treballadors". "L’evolució ha estat molt bona, tant professionalment com personalment", celebra l’Adrià González.