Catalunya davant del repte de la longevitat: les ciutats més envellides

A Catalunya, els canvis demogràfics són cada cop més evidents, amb un augment significatiu de la població de més de 65 anys. Aquest fenomen reclama una adaptació de les infraestructures urbanes i dels serveis socials. Holidu, el buscador d'allotjaments de vacances, ha elaborat aquest article per analitzar les ciutats catalanes més envellides, oferint una visió única de com aquest canvi demogràfic està configurant els seus paisatges socials i econòmics.

Segons les dades recents, algunes ciutats catalanes destaquen per la seva alta proporció de població gran. En aquest article, explorarem les deu ciutats més envellides de Catalunya.

1. Cerdanyola del Vallès (21,42% de població major de 65 anys)

Cerdanyola del Vallès, amb un 21,42% de la seva població major de 65 anys, treballa intensament per integrar aquesta població en la vida comunitària. La ciutat fomenta activitats intergeneracionals i esdeveniments culturals que promouen la participació activa dels seus residents de més edat. A més, Cerdanyola està invertint en serveis de salut i assistència personalitzada per garantir un envelliment saludable.

2. Barcelona (21,06% de població major de 65 anys)

Com a capital de Catalunya, Barcelona afronta el repte d'integrar un 21,06% de persones majors de 65 anys dins la seva estructura urbana complexa. La ciutat

promou polítiques de mobilitat i accessibilitat, millorant el transport públic i adaptant els espais públics per a la gent gran. També s'està potenciant l'ús de tecnologies avançades per facilitar l'accés als serveis i la seguretat personal.

3. Vilanova i la Geltrú (20,91% de població major de 65 anys)

A Vilanova i la Geltrú, el 20,91% dels residents són majors de 65 anys. La ciutat està centrada en el desenvolupament de comunitats fortes, oferint programes de voluntariat i activitats socials per evitar la soledat. A través d'aquestes iniciatives, busca crear un ambient cohesiu que asseguri el benestar dels seus ciutadans grans.

4. El Prat de Llobregat (20,58% de població major de 65 anys)

El Prat de Llobregat destaca per la seva innovació en serveis destinats a la població gran, que representa el 20,58% del total. La ciutat aposta per la personalització en l'atenció sanitària i l';ús de tecnologies que millorin la qualitat de vida de la gent gran. L'objectiu és crear un entorn on prosperin les persones de totes les edats.

5. Sant Boi de Llobregat (20,37% de població major de 65 anys)

Amb un 20,37% de població major, Sant Boi de Llobregat està dedicat a implementar programes de benestar per als seus residents grans. A través de jornades d'activitat física, tallers de salut i espais recreatius, la ciutat pretén fomentar un envelliment actiu i saludable.

6. Manresa (20,35% de població major de 65 anys)

A Manresa, el 20,35% dels residents són persones grans. La ciutat es concentra a millorar la seva infraestructura per facilitar la mobilitat i l'accés als serveis bàsics. A més, Manresa potencia la cooperació entre generacions per crear comunitats resilients i unides.

7. Cornellà de Llobregat (20,09% de població major de 65 anys)

Amb un 20,09% de la població major, Cornellà de Llobregat ha integrat tecnologia en els seus serveis de cura, millorant el suport als residents grans. L'enfocament en la digitalització dels serveis i la formació en noves tecnologies assegura que els majors tinguin accés fàcil a la informació i al suport.

8. Badalona (19,93% de població major de 65 anys)

Badalona, amb un 19,93% de la seva població major de 65 anys, es distingeix per les seves iniciatives d'inclusió social. La ciutat treballa per crear espais oberts i

programes socials que acullin la participació activa de la gent gran, millorant la qualitat de vida i el benestar comunitari.

9. Santa Coloma de Gramenet (19,57% de població major de 65 anys)

A Santa Coloma de Gramenet, el 19,57% dels residents són majors de 65 anys. La ciutat aposta per la innovació en participació cívica i en la creació de projectes que

involucren activament els majors en la presa de decisions comunitàries.

10. Granollers (19,56% de població major de 65 anys)

Amb un 19,56% de la seva població major, Granollers ha enfocat els seus esforços a crear espais segurs i accessibles per a la gent gran. La ciutat assegura que les infraestructures urbanes permeten una mobilitat sense barreres i promou activitats per incentivar la participació social.

Per a aquesta anàlisi, es van emprar dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) l'abril de 2025. La selecció de les ciutats més longeves de Catalunya es basa en el percentatge de població major de 65 anys en cada municipi, cosa que va permetre classificar i entendre les tendències d'envelliment urbà. Utilitzant xifres actualitzades i precises de l'INE, es va garantir que l'anàlisi representés fidelment la distribució demogràfica a les principals ciutats, assegurant la validesa i rellevància dels resultats presentats.