Els cinc consells de l'OCU per passar una bona diada de Sant Jordi

Arriba un dels dies més especials de l'any a Catalunya. Milers de ciutadans sortiran als carrers aquest dimarts per passar la diada de Sant Jordi entre llibres i roses. Una festa de la cultura única al nostre país, però en la qual també cal tenir en compte alguns factors.

En aquest sentit, la delegació catalana de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat una guia per evitar contratemps durant la diada i poder-la passar de la millor manera. Dels llibres a les roses passant pel transport, aquests són alguns dels consells que has de tenir en compte:

Guardar el tiquet de compra dels llibres

Es preveu que es regalin dos milions de llibres durant Sant Jordi, i l'entrega del comprovant de compra s'ha d'entregar encara que hi hagi parades fora de l'establiment habitual. També en cas d'adquirir un llibre de segona mà.

Comprar les roses abans

Les previsions apunten a una venda de sis milions de roses durant aquesta diada. L'OCU recorda que hi ha moltes varietats i diferents preus, però que sempre sortiran més a compte si es compren amb antelació i es conserven de manera adequada.

Consultar les restriccions de mobilitat

L'OCU recomana consultar l'estat de la mobilitat a les zones on se situaran les tradicionals parades de Sant Jordi, ja que es tallaran alguns carrers per afavorir la lliure circulació dels ciutadans. Cal recordar que a Barcelona hi haurà la superilla literària: aquestes seran les afectacions a la capital catalana.

Moure's en transport públic

Més enllà dels talls de trànsit, la recomanació de l'OCU pel que fa a la mobilitat és fer ús del transport públic. En aquest sentit, és recomanable consultar les webs i les aplicacions de les empreses que ofereixen el servei, ja que algunes línies veuran modificats els trajectes habituals.

Evitar aglomeracions i guardar objectes personals

Per últim, l'entitat també recorda que és un dia de molta gent als carrers, amb accés gratuït a diferents espais. En aquest sentit, la recomanació es evitar les aglomeracions i guardar correctament els objectes personals davant l'actuació de possibles carteristes. A banda, es demana respectar les indicacions dels agents de l'autoritat.