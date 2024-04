Totes les afectacions al trànsit per la superilla literària de Sant Jordi a Barcelona

A només dos dies per Sant Jordi, un tema que comença a preocupar a molta gent és com arribarà fins a Barcelona per celebrar la diada. I no és per a menys, perquè enguany és el primer cop que la superilla literària -impulsada el 2022- cau en un dia laborable. Precisament per aquest motiu, i tenint en compte la llarga llista de carrers tallats, dimarts serà un dia en què es posarà a prova la mobilitat a la ciutat.

S'espera que Sant Jordi torni a ser una jornada multitudinària d'anar, venir i passejar per la capital catalana. Per això, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha muntat un dispositiu de mobilitat amb prop de 160 agents que es dedicaran, només, a controlar que tot funcioni bé durant la diada. A banda d'ells i elles, també hi haurà, per descomptat, la resta del cos que treballa de normal en un dia laborable a la ciutat.

Afectacions als vehicles i transport públic

L'illa literària en què podràs trobar parades de llibres i roses ben diverses comprèn una zona molt àmplia. De fet, va des de la Diagonal, fins a la Gran Via, passant per Balmes i Pau Claris. Però a més a més, aquest 2024 també arriba a tota la Rambla i al carrer de Gran de Gràcia.

El trànsit es tallarà a l'espai central de la superilla de l'Eixample des de les 23:00 de la nit del dia d'abans de Sant Jordi, és a dir dilluns 22, i fins a les 2:00 de la matinada del 24 d'abril, és a dir, l'endemà de la diada. A banda d'això, l'Ajuntament ha informat que els carrers que van a parar al perímetre de la superilla literària també poden tenir, de retruc, afectacions a la circulació. És el cas, per exemple, de les vies que desemboquen a la Rambla. No obstant això, tot dependrà de quants visitants s'acumulin i com vagin de plenes les calçades.

Per la seva banda, la GUB ha aconsellat prioritzar els desplaçaments a peu en els àmbits afectats. El cos policial també ha recomanat agafar transport públic, en especial el Metro. En aquest sentit, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha avançat que té previst reforçar el servei perquè hi haurà algunes línies d'autobús afectades. Són les següents: D50, H8, H10, V15, V17, 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 52 i 54. La circulació a les rutes blava i vermella del Bus Turístic també es veurà afectada per la diada.