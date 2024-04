Sant Jordi a Barcelona 2024: activitats, parades i firmes

Arriba una nova diada de Sant Jordi i, tot i que enguany no cau en cap de setmana sinó que ho fa en dimarts, cal assabentar-se bé de l'oferta cultural i d'oci que ofereix Barcelona. Milers de persones es desplaçaran fins a la capital catalana per gaudir d'una jornada única envoltades de llibres, roses i molt més.

Quines activitats hi haurà?

L'actor, humorista i escriptor britànic que triomfa entre el públic infantil, David Williams serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la festivitat del llibre i la rosa amb la lectura del pregó a la Biblioteca García Márquez, al barri de Sant Martí de la ciutat. Ho farà el dilluns 22 d'abril a les 18:00 de la tarda, amb un discurs que encara és una incògnita.

A partir d'aleshores, arrencarà la programació d'enguany, amb el tradicional Esmorzar de Sant Jordi al Palau de la Virreina. El seguiran el musical de Sant Jordi a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm; la nit de les roses a La Paloma, la trobada d’Editorials Independents al Poble-sec, el Sant Jordi Medieval a les Corts i el BCN Film Fest.

On seran les paradetes?

Barcelona es vestirà de gala per rebre els paradistes, tot i la polèmica per l'obligatorietat de pagar per tenir un estand als carrers més transcorreguts. Per primera vegada, fins a set districtes barcelonins participen enguany en els espais de parades, un fet essencial per descentralitzar al màxim la festa, esponjar-la i garantir la seguretat. Això permetrà viure una ciutat de llibres de la muntanya (el carrer Gran de Gràcia) al mar. Pel que fa a metratge, també se supera el de l'any passat, que aquest 2024 serà de 3.356 metres quadrats i hi haurà fins a 214 llocs per a signatures d'autors.

On he d'anar perquè em firmin el llibre?

Com sempre, múltiples escriptors i escriptores, clàssiques i novells, aprofitaran el 23 d'abril per apropar-se als seus lectors i lectores i firmar-los els llibres. Cada editorial desplegarà els seus efectius a diversos punts de la ciutat. De moment, hi ha prop de 140 noms confirmats en una llista que s'anirà engrandint a mesura que vagi quedant menys per al gran dia. A Nació et fem una selecció de 10 autors i autores: