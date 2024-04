On estan ubicades les parades de Sant Jordi a Barcelona?

S'apropa Sant Jordi i Barcelona ja escalfa motors. La capital catalana espera viure una bona diada, tot i que el 23 d'abril cau enguany entre setmana. Per tant, l'ambient plenament festiu es podrà veure a partir de la tarda de dimarts quan la gent surti de treballar.

A Impacte, el periodista Arnau Urgell i Vidal ja ha fet la seva selecció de recomanacions particular per regalar a les persones interessades en emergència climàtica. Ben aviat tindreu les de Next per a joves, Nació per a un públic general i, per descomptat, les dels llibreters del país, les imprescindibles. Tot, perquè els lectors quedin satisfets.

Els floristes, per la seva banda, auguren vendre fins a set milions de roses. La part negativa de la diada, però, és que la producció catalana de flors s'ha reduït fins a gairebé extingir-se: avui tenim menys d'un 1% de flors produïdes a Catalunya.



Barcelona repeteix de nou amb l'experiència de la superilla literària, amb parades de llibres i roses, al centre de la ciutat. Però els altres barris també disposaran d'espais dedicats als llibreters, floristes i associacions que vulguin col·locar les seves parades per als veïns. A continuació, expliquem on estaran ubicades.

Sant Jordi Literari a Barcelona

Eixample : trobaràs parades per plaça Catalunya, plaça Universitat, rambla de Catalunya i passeig de Sant Joan, on podràs llegir còmic i literatura juvenil i infantil entre la plaça de Tetuan i l’Arc de Triomf. Aquí s'ubicarà la superilla literària de Sant Jordi.

: trobaràs parades per plaça Catalunya, plaça Universitat, rambla de Catalunya i passeig de Sant Joan, on podràs llegir còmic i literatura juvenil i infantil entre la plaça de Tetuan i l’Arc de Triomf. Aquí s'ubicarà la superilla literària de Sant Jordi. Ciutat Vella : serà el gran centre neuràlgic de la diada gràcies a la recuperació de la Rambla sencera, des de dalt de tot fins a Santa Mònica. Hi trobaràs fins a un centenar de parades, inclús a la plaça Reial i al passeig de Lluís Companys.

: serà el gran centre neuràlgic de la diada gràcies a la recuperació de la Rambla sencera, des de dalt de tot fins a Santa Mònica. Hi trobaràs fins a un centenar de parades, inclús a la plaça Reial i al passeig de Lluís Companys. Sant-Montjuïc: en aquest districte les parades s'ubicaran a la rambla de Sants.

en aquest districte les parades s'ubicaran a la rambla de Sants. Gràcia : hi haurà moviment al carrer Gran de Gràcia (entre Sèneca i la rambla del Prat), a la plaça de Nicolás Salmerón, la Vila de Gràcia i els Jardinets de Gràcia, com a gran novetat d'enguany.

: hi haurà moviment al carrer Gran de Gràcia (entre Sèneca i la rambla del Prat), a la plaça de Nicolás Salmerón, la Vila de Gràcia i els Jardinets de Gràcia, com a gran novetat d'enguany. Les Corts : parades a tota l'avinguda Diagonal. Més concretament, entre el carrer de Joan Güell i el de Pau Romeva, al costat mar.

: parades a tota l'avinguda Diagonal. Més concretament, entre el carrer de Joan Güell i el de Pau Romeva, al costat mar. Sant Andreu : si aquest barri és el que et queda més a la vora, apropa't a les places d’Orfila i del Comerç o al carrer del Segre, entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca hi trobaràs una bona selecció de llibres.

: si aquest barri és el que et queda més a la vora, apropa't a les places d’Orfila i del Comerç o al carrer del Segre, entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca hi trobaràs una bona selecció de llibres. Sarrià : les novetats literàries tornaran a la plaça de Sarrià.

: les novetats literàries tornaran a la plaça de Sarrià. Horta-Guinardó: a la plaça d’Eivissa i la zona delimitada pel carrer del Tajo, entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat, trobaràs parades

a la plaça d’Eivissa i la zona delimitada pel carrer del Tajo, entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat, trobaràs parades Nou Barris: en aquest indret, Sant Jordi s'emmarcarà a la marquesina de la via Júlia (entre el carrer d’Argullós i Joaquim Valls) i la plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el de la Jota).

en aquest indret, Sant Jordi s'emmarcarà a la marquesina de la via Júlia (entre el carrer d’Argullós i Joaquim Valls) i la plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el de la Jota). Sant Martí: llibres a la rambla del Poblenou (entre el passeig de Calvell i Diagonal), carrer del Cabanyal, carrer de la Sèquia Comtal, plaça del Mercat, de Font i Sagué i espai Biblioteca Gabriel García Márquez.

Com funcionarà la superilla literària?

Aquest Sant Jordi es torna a fer la gran illa restringida al trànsit. En el que l'Ajuntament de Barcelona ha batejat com a Eix de Sant Jordi, els cotxes no podran passar per la Diagonal, la Gran Via, el carrer de Balmes i Pau Claris, amb l’extensió per la Rambla i Gran de Gràcia des dels Jardins de Salvador Espriu fins a travessera.