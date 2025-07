Absolts la majoria dels activistes desallotjats del Bloc Llavors

Un jutjat penal de Barcelona ha absolt 19 dels 21 activistes jutjats pel desallotjament de l'anomenat Bloc Llavors de Barcelona el maig del 2021 i ha imposat multes de 1.080 euros als altres dos per resistència greu a l'autoritat. Al final del judici la fiscalia ja havia retirat l'acusació contra 9 dels jutjats i als altres 12 els va retirar els delictes d'atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. D'aquesta manera, la petició total de pena passava de 35 a 12 anys de presó per resistència i de 187.000 a 40.400 euros de multa. La sentència només condemna dos dels acusats a multes molt menors i absol la resta. El desallotjament va ser el 25 de maig del 2021, l’endemà de la presa de possessió de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Per això, en paral·lel a l’execució del desnonament, alguns grups van ocupar la seu d’ERC. Aquell dia centenars de persones es van concentrar per impedir el desallotjament de tres veïns del bloc del número 38 del carrer de Lleida, al barri del Poble-sec. L'edifici es va convertir en un símbol de resistència i va ser batejat com a Bloc Llavors.