Tarda de divendres moguda en l'aspecte meteorològic. Una espectacular tempesta ha caigut amb força a l'àrea de Barcelona, sobretot al nord del Barcelonès i al sud del Maresme, amb acumulacions importants d'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès avisos de temps violent en set comarques, mentre que els Bombers han hagut de fer diverses sortides.

Pedregada a l'AP-7

Els primers símptomes de la tempesta s'han deixat veure al Vallès Oriental. Una pedregada ha provocat afectacions importants a les carreteres i, fins i tot, a Cardedeu els vehicles s'han hagut d'aturar. A l'AP-7 i a altres vies de la zona hi ha hagut retencions que han superat els deu quilòmetres i el Servei Català de Trànsit ha demanat especial precaució en els trams de carretera entre el Maresme i el Vallès.

La pedregada s'ajunta amb unes hores de molt moviment a les carreteres. És l'últim divendres de juliol i això suposa que moltes persones arranquen les vacances. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 480.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona en el marc de l'operació sortida d'aquest cap de setmana.

Pluja i pedra al Maresme i al Barcelonès

L'episodi de temps violent ha viatjat des dels Vallesos, Osona o la Selva fins al litoral central. Les imatges més espectaculars de la tempesta s'han vist en municipis com a Vilassar de Dalt, Arenys de Mar o Tiana abans de l'arribada a municipis com Badalona o Barcelona.

El temporal ha portat aigua acompanyada de pedra en alguns casos, a més de fortes ratxes de vent. Els Bombers han atès 104 avisos per pluges fins a les 21.30 hores, la majoria per caiguda d'arbres, petites esllavissades i inundacions de baixos. No consten persones afectades per les tempestes i els danys es limiten a la part material.

Del total d'avisos rebuts pels Bombers, 58 pertanyen al Barcelonès, 24 al Maresme, 17 al Vallès Oriental i cinc al Vallès Occidental. Si bé sembla que la pitjor part del temporal ja ha passat, les pluges s'estenen al litoral central, del Maresme fins al Baix Penedès, durant tota la matinada de dissabte.

Els municipis amb més avisos han estat Badalona amb 20, Santa Coloma de Gramenet amb 18, Sant Adrià de Besòs amb nou, Montgat també amb nou i el Masnou amb sis. L'Ajuntament de Barcelona ha activat a les vuit del vespre l'alerta del Pla d'Actuació Municipal per ventades i ha tancat parcs i jardins de la ciutat.

A l'aeroport del Prat també hi ha hagut afectacions. La infraestructura ha hagut de desviar onze vols per la meteorologia adversa, segons ha informat Aena. Dels avions afectats, sis han acabat a l'aeroport de Reus, mentre que quatre ho han fet a Palma i un més a Girona. Els controladors aeris han "espaiat els vols" i han ajustat l'operatiu per garantir el funcionament adequat de l'aeroport.