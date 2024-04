El tradicional esmorzar literari dona el tret de sortida de Sant Jordi a Barcelona

El tradicional esmorzar literari que organitza l'Ajuntament de Barcelona ha donat el tret de sortida a la diada de Sant Jordi a la capital catalana. L'acte, celebrat al Palau de la Virreina, ha congregat escriptors i editors aquest dimarts. En concret, al voltant de 350 persones del món polític, social i cultural s'han reunit en l'acte presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

També hi era Marta Pera, Premi Ciutat de Barcelona de Traducció, que ha defensat el paper dels traductors. Collboni ha reivindicat la recuperació de les Rambles per Sant Jordi i que aquest és “el millor dia de l’any”. Entre els autors, hi havia Carme Riera, Núria Cadenes, Marc Pastor, Maria Barbal, Manuel Forcano, Eva Baltasar, Clara Queraltó i Care Santos.

Hi haurà ampliació.