Barcelona obre les portes per Sant Jordi: els edificis que es podran visitar gratis

Per Sant Jordi, Barcelona es vesteix de gala i els carrers s'omplen de llibres, roses i milers de famílies, parelles, grups d'amics i persones a títol individual. Tot i que enguany el temps no respectarà la diada, no és excusa per quedar-se a casa i, per animar la gent a sortir, hi ha diversos edificis emblemàtics de la ciutat que celebraran una jornada de portes obertes. Això sí, la majoria amb reserva.

Per exemple, la Sagrada Família oferirà una visita gratuïta a tots els Jordis i Jordines (i Georges, Giorgios...). El recinte modernista de Sant Pau i el Palau de la Generalitat deixaran entrar a tothom, digui com es digui, tot i que les entrades ja s'han exhaurit. L'Ateneu Barcelonès, el Palau Güell i la Biblioteca de Catalunya també estaran oberts.

Altres opcions disponibles seran el Museu d'Història de Catalunya i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, mentre que el mirador de la Torre Glòries ofereix una promoció de 2×1 per a tots els que celebrin el seu sant. Així, convé escollir l'opció que més convenci, però sobretot, escollir-ne una i gaudir al màxim de Sant Jordi.