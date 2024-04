Al voltant dels estadis sempre es veuen escenes curioses, de gent apassionada pel futbol i d'altres que passen l'estona. Per això, les càmeres de El Dia Después sempre intenten captar alguns dels personatges que donen més joc. I a Cadis el van trobar.

Minuts abans del partit contra el Barça, Movistar va trobar un jove a les portes del camp dels andalusos que assegurava que coneixia tots els resultats dels partits dels blaugrana dels últims deu anys. Calia comprovar-ho, i no deia cap mentida.

NO FALLA UN RESULTADO DEL BARÇA.



😱 Es una enciclopedia de fútbol humana. Alucina, @2010MisterChip. #ElDíaDespuéspic.twitter.com/QFty2kZOcp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 15, 2024

Deportivo-Barça del 2018? "2-4 amb hat-trick de Messi". Barça-Getafe del març de 2016? "6-0, que hi vaig anar". I se sap tots els golejadors. Valladolid-Barça del 2014? "1-0". Vila-real-Barça del 2019? "4-4". Barça-Espanyol de la temporada 2015-2016? "5-0". Se'ls sabia tots.

"Jo no ho estudio, de veure el partit ja me'n recordo", assegura el jove, davant la sorpresa d'un grup d'aficionats del Cadis. Marcos Mateo, que també juga a futbol, diu que no recorda tant els resultats dels partits que ell disputa: "Millor que no".