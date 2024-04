Sònia Gelmà (Mataró, 1976) fa anys que està curtida en el món del periodisme esportiu. Concretament, fa més de dues dècades que segueix el Barça. Per això, pot dir amb veu experta que després de la victòria en el partit d'anada als quarts de final contra el PSG, la prioritat del club ha de ser perseguir la Champions, un títol que només ha alçat cinc cops a la seva història i que ara és a quatre partits. "El Barça dissabte ha de sortir amb tot l'equip suplent davant del Cadis", recomana la presentadora del Tot Costa de Catalunya Ràdio, programa que fa amb Jordi Costa. Gelmà també obre la porta a una possible continuïtat de Xavi Hernández a la banqueta blaugrana. "Ara, quan se li pregunta pel futur, continua dient que no canvia res, però ha afegit una crossa que és avui". Significatiu.

Vist el resultat amb el PSG, vam exagerar quan vam sentenciar que el Barça travessava per un dels pitjors moments de la seva història?

El Barça continua en un moment molt delicat. Encara necessitem marge i perspectiva. És indiscutible que ve d'uns resultats europeus dolents on ha sortit rebregat pel Bayern de Múnic, per exemple, en una de les golejades més vergonyoses de la història i des d'aleshores els resultats tampoc no havien millorat. Aquest any has aconseguit arribar fins a quarts amb una fase de grups que podríem dir que eren uns equips no especialment durs, vas superar el Nàpols i ara ha arribat la primera gran pedra. Som enmig de l'eliminatòria, però s'ha de dir que aquesta victòria et permet recuperar un punt de respecte a Europa.

Si dimarts el Barça aconsegueix fer un bon partit i arriba a semifinals, continua tenint equips que estan per davant i són més favorits per ser campions d'Europa, però l'any passat l'Inter de Milà es planta la final, per tant tu estàs entre aquella classe noble d'Europa que encara que no sigui del màxim favorit t'hi pots plantar. També és cert que, en general, no soc gaire optimista amb el fet que el Barça doni sorpreses a Europa. Normalment quan guanya la Champions és perquè ha estat si no el màxim favorit, un dels favorits, perquè fa una gran temporada i té un gran equip. Que un Barça tan irregular com ha estat aquest any es planti a una possible final de la Champions no va gens d'acord amb el que ha estat el tarannà històric, però tant de bo.

Creu en la classificació per a les semifinals, però?

Esclar, jo no donava el Barça com a favorit davant el PSG. Després del resultat de l'anada, ara crec que sí que afronta la tornada amb un punt més de favorit, perquè va guanyar l'anada i jugues el partit de tornada a casa. També és cert que això no vol dir que jo ho doni per fet ni tingui màxima confiança que passarà. Tenim un punt de respecte encara pel PSG i Mbappé. Però una vegada el Barça passi a semifinals, esclar... Es trobi amb el Borussia Dortmund o l'Atlètic de Madrid, sí que parteix amb un punt de favoritisme respecte al rival.

Ha vist un canvi significatiu quant a joc en aquest partit d'anada a París?

El Barça va ser molt competitiu, més del que ho va ser a Nàpols. Ara, a nivell de joc, penso que va saber aprofitar molt bé les debilitats del PSG, que és el que li acostuma passar a l'inrevés, el Barça domina pràcticament 60 minuts del partit, però el rival aprofita aquells 10 minuts ximples. Aquest partit no va ser una exhibició, va estar bastant igualat, per moments el PSG va dominar més, però l'equip amb un Raphinha estelar, amb un partit que es notava que havien preparat molt, va saber fer mal al PSG on tocava. Els francesos van intentar fer mal i no ho van aconseguir.

Creu que Xavi hauria de deixar la Lliga de banda per centrar els jugadors en la Champions?

Ara mateix el Barça té força més a prop la Champions que la Lliga. Queden vuit jornades i el Madrid hauria de perdre tres partits, un d'ells el del Clàssic, perquè tu puguis guanyar aquesta Lliga. També, el Barça ho hauria de guanyar tot, quan el Madrid crec que ha perdut només un partit. És molt difícil que pugui guanyar aquesta Lliga. El Barça sortirà dissabte amb tot l'equip suplent davant del Cadis i això por fer que potser no guanyi el partit. És veritat que no és un problema per a Xavi, però que si el Madrid perd a Mallorca, que juga abans que tu... Home, dissabte et plantes davant el Cadis amb la possibilitat d'arribar al Bernabéu a cinc punts i que guanyant aquell partit et quedis a dos. Puc entendre la temptació de dir vaig a pels dos títols, per què no? Sobre el paper, et diria que vagis a per la Champions perquè crec que acabarà guanyant la Lliga el Madrid, però entenc que és una decisió molt difícil.

Tenint en compte la personalitat de Xavi, si perd el Madrid, intentarà aspirar als dos títols. Ja ho va dir quan va anunciar que marxava: "Vull acabar la feina que queda per fer". Potser és això.

Però et pot passar és que, per perseguir els dos títols, et quedis sense cap i hi ha el risc que algun dels jugadors claus de dimarts se't pugui lesionar... És veritat que ja hi ha una sèrie de jugadors que per sanció no poden jugar, Lewandowski està sancionat i no jugarà independentment del que passi a Mallorca i després hi ha una sèrie de jugadors, com Christensen i Sergi Roberto, que ja saps que els pots posar perquè no jugaran la tornada de Champions. Crec que el títol prioritari ha de ser la Champions, perquè tot i que sigui molt difícil guanyar una final, per exemple, amb el City o el Madrid, és que si dimarts passes, estàs a tres partits d'un títol que només has guanyat cinc cops a la teva història.

I què hem de fer amb Xavi ara? Perquè, esclar, des del club diuen que li deixen la porta oberta, però què creu que farà ell? Diria que la seva posició és igual de ferma que fa uns mesos?

El dia que Xavi diu que a final de temporada marxa, està absolutament convençut que marxarà. Aquell dia li diuen tot i que guanyéssiu la Champions, tu marxaries? I ell diu que sí de manera rotunda, perquè probablement en el moment que pren la decisió, veu que no està sent capaç de traslladar la seva idea de joc als jugadors i que no està redreçant la temporada. Des d'aleshores, és cert que progressivament, l'equip ha anat millorant. Pel que fa al joc ha tingut alguns partits bastant bons. Ara sí, Xavi està traient el màxim rendiment de la plantilla. És molt difícil saber si el fet que l'equip hagi millorat col·lectivament ha fet que els rendiments individuals hagin també millorato si és a l'inrevés.

El que veiem ara és que primer, jugadors que fa dos mesos semblaven que estaven molt per sota del seu nivell, ara estan al seu nivell i que un equip que semblava que no tenia remei, ara està com a mínim competint per guanyar cada partit. La situació que té ara Xavi és molt diferent. Des de ja fa unes setmanes, ha fet un canvi significatiu a la sala de premsa quan se li pregunta pel futur. Continua dient que no canvia res, però ha afegit una crossa que és avui. És molt significatiu. Per tant, ja no m'atreveixo a dir que Xavi no continuarà. Si ho fa, ho ha de veure molt clar.

"Deco diu que és molt cruyffista, però ara s'ha de demostrar"

Em fa la sensació que va haver-hi un punt en què Xavi va creure que havia tocat sostre i ja no hi havia marge de millora. Ara comença a revetir aquesta idea.

Sí. Des d'aleshores ha pres algunes decisions futbolístiques que han millorat l'equip. Primer, ha fet una aposta valenta per Lamine Yamal, però també per Cubarsí. Sembla mentida, però una única peça a la defensa ha fet millorar molt la sortida de pilota. Després ha apostat per Christensen al mig centre i l'equip ha guanyat confiança. Diria que gairebé a partir dels resultats han anat millorant en joc. Suposo que també el fet d'arribar en els moments determinants de la temporada ha fet que tothom donés una mica més del que estava donant fins aleshores.

Estem veient un equip molt diferent. Xavi va explicar molts motius del perquè plegava, però mi la clau és quan diu que l'equip necessita un canvi de dinàmica que ell no pot donar. Ara crec que en part per les seves aportacions futbolístiques, però també per la reacció dels mateixos jugadors, hi ha molta més convicció. En l'escenari actual, Xavi no hauria anunciat que marxava a final de temporada. Va dir que plegava bàsicament perquè la piloteta no entrava. Ara està entrant i els motius tan poderosos que tenia ja no els té.

En la seva decisió també influirà, suposo, el mercat que s’acosta. Té informació sobre com s’està preparant? Ha de ser Deco l'encarregat de gestionar-lo?

Esclar que això influirà i no crec que l'equip es pugui reforçar en excés. Si es reforça, serà perquè haurà venut jugadors que ara són importants. Sobre Deco, bé... És el director esportiu i mentre no es digui el contrari, ha de gestionar-lo ell. En un món ideal, independentment de l'entrenador que ha de marcar la línia d'allò que ha d'arribar i d'allò que ha de sortir, la línia estratègica esportiva l'ha de marcar el director esportiu. Una altra cosa és que aquesta és una feina que Deco no ha fet mai i que aquest estiu descobrirem com la fa. És cert, en qualsevol cas, que el que voldria fer, probablement no ho pugui fer. En aquest moment hi ha un condicionant econòmic molt marcat que no et permet fer moltes coses.

Més enllà d'això, quina és la seva ideologia de futbol?

Ell explica que és molt cruyffista, però ara s'ha de demostrar. El que li agradaria fer a Deco, a Xavi o a Laporta està absolutament condicionat pel fair play financer. Com que no en tens, tot el club ara mateix està en una mica a l'expectativa. Per fer moviments, necessiten que surtin jugadors. Però fins i tot et diré que fins que no es tanqui el pressupost, ara, per exemple, aquestes semifinals et marquen perquè són ingressos que t'arriben amb els quals no comptaves. Si tu et classifiques per a semifinals, tens un ingrés per solucionar aquesta falta d'equilibri financer, perquè cal veure si tanques amb beneficis o no. Els ingressos per taquillatge de Montjuïc, per exemple, estaven molt per sota del que s'esperava, però potser amb unes semifinals aconsegueixes apropar-te al que havies pressupostat.

"Als joves no els toca ni ser líders de vestidor ni al camp"

Els intocables, però, són Cubarsí i Lamine Yamal. Pensa que la maduresa que demostren tots dos en el terreny de joc ha fet que, tot i la seva juventut, hagin ocupat aquesta buidor de lideratges que hi havia al vestidor?

Tant a l'equip com al club, tothom està al·lucinant amb la maduresa d'aquests joves i el que han ocupat és un punt d'il·lusió per l'afició i, fins i tot, aire fresc i allò que els veterans sentin el pessigolleig de dir: "Aquest nen amb 17 ho està donant tot, no ho haig de donar jo?". Tinc la sensació que el que el vestidor ha fet és protegir-los bastant i no crec que estiguin sent líders ni que els toqui. Ni ser líders de vestidor, ni tampoc els toca ser líders al camp. Són els altres qui han de fer un pas més. Lewandowski jo crec que l'ha fet, s'ha posat les piles respecte al principi de temporada. Ara està tenint el pes que esperàvem d'ell dins i fora del camp, i tinc la sensació que amb Gündogan ha passat el mateix.

Si Xavi acaba marxant, quina direcció ha de prendre el club i a qui veuria com a entrenador representant-la?

No hi ha un nom clar. Així com en altres èpoques gairebé venia donat, ara no. Recordo que quan el Tata Martino no es va veure amb cor de continuar amb el projecte, hi havia un consens general que Luis Enrique era l'home. Quan Luis Enrique estava a punt de marxar, hi va haver un consens general que Valverde havia de ser l'home. I també va ser molt evident que en el moment en què Xavi arriba hi havia consens. Ara tinc la sensació que no tenim aquest nom. Que el club, i probablement aquest és un dels motius pels quals han volgut esperar-lo, ha mirat el mercat i ha dit cap on tiro? Els entrenadors que potser els agradarien, tenen equip i no estan en disposició de venir... Si Xavi no acaba quedant-se suposo que serà una aposta estil Hansi Flick. De Zerbi, pagant clàusula seria difícil, però és veritat que és un nom que genera força adhesió, sembla que és assequible i pot tenir més estil Barça. Evidentment, si em preguntes qui crec que agafaria l'equip i ho faria molt bé jo crec que tots diríem Pep Guardiola, que no vindrà.

Sobre Guardiola... Guillem Balagué deia a Nació que el veia més en un paper d'assessor com el que va fer Cruyff

A Guardiola l'he sentit dir molts cops que no tornarà com a entrenador i, fins i tot, si jo fos la seva assessora li diria que no torni perquè és impossible que millori allò. L'únic que li generarà a ell i als que tenim les expectatives molt altes serà frustració. Sí que l'he sentit dir algun cop que li agradaria portar el futbol base. És una cosa que també crec que Xavi ha dit. Especialment, els entrenadors que han passat per La Masia veuen que hi ha molt camí per córrer, que és un repte il·lusionant, veus com creixen les noves perles del planter i segur que té moltes coses a millorar. Tots ells saben què falla perquè surtin millors jugadors. També et dic no crec que estem a prop que arribi aquest moment, a Guardiola encara li queden uns quants anys com a entrenador.

"Si em preguntes qui crec que agafaria aquest equip i ho faria molt bé, tots diríem Pep Guardiola"

I a Xavi, el veu tenint, si finalment marxa, una tercera oportunitat al Barça?

Tot i que ell va dir que es posava a disposició del club quan el reclamés, si marxa no me l'imagino amb una carrera com per tornar al primer equip, però sí que me l'imagino amb moltes posicions dins del club, perquè crec que pel seu coneixement del Barça, podria ser útil en, per exemple, el futbol base. Ara el Barça l'ha nomenat ambaixador, és un altre càrrec que pot fer tranquil·lament, però com a entrenador al primer equip... Podria passar perquè en aquest Barça hem vist retorns com el de Louis van Gaal. Sí que és cert que si Xavi va a un altre club i fa una carrera d'entrenador que d'aquí a cinc o deu anys te'l puguis tornar a imaginar tornant, sí que ho veuria perquè no crec que hagi estat una experiència tan traumàtica. Ara, saps què passa? A ell el que li feia molta il·lusió era entrenar el Barça i un cop surti, em costa d'imaginar que tingui una llarga carrera d'entrenador. Ha començat per dalt i tot li semblarà poc. Anar a entrenar un equip de la Premier, potser sí que ho provarà, però em costa imaginar que d'aquí vuit anys hagi entrenat tres equips més i aleshores estigui a disposició.