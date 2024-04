Dos estadis catalans seran seu del Mundial de Futbol del 2030

Confirmat. Catalunya serà seu del Mundial de Futbol del 2030 que se celebrarà a Espanya, Portugal i el Marroc. Tal com s'esperava, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, va confirmar aquest dimecres que el Camp Nou i l'Stage Front Stadium de l'Espanyol seran dos dels estadis què acolliran partits de les fases eliminatòries de la Copa del Món.

"Estic molt content perquè ja és un fet que Catalunya tindrà dos seus, que és al que aspirava i ja ho tinc. A partir d'aquí, el que sigui, serà", ha assegurat en declaracions a EFE. I és que el dirigent de la federació no ha descartat que el nou Camp Nou pugui acollir la final del Mundial.

"Al Mundial del 2026, a dos anys perquè se celebri, encara no sabem on es disputarà la final. Com hem de saber, si falten sis anys, on serà la final del 2030?", ha dit. I és que tant el Camp Nou com el Santiago Bernabéu són dos estadis que tenen possibilitats de ser seleccionats, així com altres camps que s'estan construint des de zero al Marroc.

Pel que fa a la investigació que afecta la Real Federació Espanyola de Futbol, Soteras -que va ser vicepresident en l'etapa de Luis Rubiales- confia que els casos de presumptes irregularitatsno pesin en la decisió de la FIFA a l'hora d'escollir la seu de la final de la Copa del Món que l'Estat organitza conjuntament amb Portugal i el Marroc.