Escàndol per un penal molt clar no xiulat al Girona

Escàndol en el partit del Girona contra l'Atlètic de Madrid per un penal no xiulat. L'àrbitre del partit no ha assenyalat una falta dins de l'àrea a Savinho, que s'havia esmunyit amb una diagonal de la defensa de l'Atlètico a la frontal de l'àera. L'entrada de Reinildo ha estat clara, però De Burgos Bengoetxea s'ha fet l'orni, amb el vistiplau posterior del VAR. S'ha empipat Savinho, els jugadors i fins i tot l'entrenador del Girona, Míchel, que no es podia creure que l'àrbitre no hagués assenyalat penal. Tot plegat s'ha produït en el descompte de la primera part, després que el Girona s'hagués avançat i l'Atlètic l'hagués igualat precisament amb un gol de penal.

La acción de Reinildo con Savinho por la que el Girona pidió penalti en el Metropolitano#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/k04sUujjtp — DAZN España (@DAZN_ES) April 13, 2024

I tot plegat ha sigut clau perquè del possible 1-2 es passés al 2-1. En la jugada següent, mentre el Girona estava més pendent de protestar que del partit, la defensa ha badat i els matalassers han fet el segon, obra de Correa. L'atlètic s'ha endut el triomf per 3-1 i el Girona haurà d'esperar per certificar la classificació a Europa, que avui podia consolidar matemàticament. Després del partit, Míchel ha sigut contundent amb el paper dels col·legiats: "És una jugada clar i el VAR ha avisat l’àrbitre i li hauria d'haver dit que la mirés. Ha estat l'únic error". El tècnic madrileny també ha fet autocrítica perquè considera que els tres gols han estat propiciats per tres errades de fensives.

Més enllà dels aficionats gironins, a les trinxeres rivals també hi ha hagut consens "Prefereixo que no el xiuli perquè soc matalasser, però és penal", ha admès l'exjugador de l'Atlètic Juanfran, en declaracions a DAZN. En tot cas, els tres punts s'han quedat els matalassers i el Girona es manté tercer, però perd part del coixí que tenia amb els blanc-i-vermells, quarts a la lliga a quatre punts.