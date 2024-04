Pot un jubilat cobrar més d’una pensió?

La jubilació és un dels esdeveniments que marquen la vida d'una persona i suposen el salt a una nova etapa, de la mateixa manera que ho és la graduació escolar, la independització de casa els pares o el naixement del primer fill. Per això, és vital informar-se correctament de tots els determinants que hi ha i aprofitar de la millor manera possible les opcions que ofereixen les administracions.

Així, una de les coses que cal saber és si un pensionista pot cobrar més d'una pensió. I la resposta és que, generalment, no. La pensió de jubilació és incompatible amb qualsevol altre del Règim General de la Seguretat Social, tot i que hi ha excepcions.

Sí que és compatible si la pensió de jubilació està reconeguda en un altre règim, com el de treballadors autònoms. Això, si no s'ha procedit al còmput recíproc de cotitzacions. D'altra banda, sempre és compatible amb la pensió de viudetat. Més enllà d'això, és recomanable consultar la situació individual de cadascú amb un assessor.