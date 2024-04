El favor de la Lliga al Madrid: sis partits canvien d'horari i el Barça jugarà en dilluns

Polèmica per un canvi d'horaris a la Lliga per afavorir el Reial Madrid. La competició ha anunciat una modificació dels partits de la jornada 33, que es disputarà entre el 26 i el 29 d'abril, a petició del club blanc, que demanava més temps per preparar el partit de Champions contra el Bayern de Múnic.

Concretament, els blancs jugaran el partit contra la Reial Societat el divendres de la setmana que ve a les 21 hores, donant 24 hores més de marge respecte a l'horari inicial. Però això no és tot. L'enginyeria d'horaris per donar més marge al Madrid implica la modificació de sis partits de la jornada, afecta el Girona i envia el Barça a jugar en dilluns.

MODIFICACIÓN | Cambian los horarios de la jornada 33 de #LALIGAEASPORTS. pic.twitter.com/GdIOH6GqOO — LALIGA (@LaLiga) April 18, 2024

Així doncs, els gironins passen de disputar el partit contra Las Palmas el dilluns al vespre a jugar-lo ara el dissabte a les 14 hores. Pel que fa a l'equip blaugrana, passarà de rebre el València el dissabte al migdia a disputar el partit el dilluns a les 21 hores. La resta de partits que canvien d'horari són l'Almeria-Getafe, l'Alabès-Celta i l'Atlètic de Madrid-Athletic Club.

La Lliga, que sol anunciar els horaris amb setmanes d'antelació, sempre especifica que estan "subjectes a modificacions de data i hora en funció d'enfrontaments de Champions". Ara bé, les peticions dels clubs no sempre s'han complert. Sigui com sigui, els blancs tindran 72 hores de marge per preparar l'anada de les semifinals de la Champions amb visita a Múnic.