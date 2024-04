La UEFA imposa tres multes al Barça per l'eliminatòria contra el PSG

La UEFA encara tenia un regal amagat per afegir duresa a l'eliminació europea del Barça. El Comitè d'Apel·lació de l'entitat ha acordat imposar diverses multes al club blaugrana pel comportament dels seus aficionats a París, en el partit d'anada dels quarts de final.

Concretament, el Barça haurà de pagar un total de 32.000 euros i no podrà vendre entrades en el pròxim partit europeu que es disputi com a visitant, tot i que aquesta última sanció queda suspesa per un període de prova d'un any. El total de la multa s'imposa per tres motius.

En primer lloc, 2.000 euros perquè l'afició va encendre focs artificials. A més, el club blaugrana haurà d'abonar 5.000 euros per les destrosses provocades al Parc dels Prínceps. Així doncs, el Barça s'haurà de posar en contacte amb el PSG en un termini de 30 dies per establir com es fa el pagament.

Per últim, i l'agreujant més rellevant, el Barça haurà de pagar 25.000 euros pels comportaments i gestos racistes d'alguns dels aficionats que van desplaçar-se a París. És per aquest motiu que s'imposa també la prohibició de vendre entrades de visitant, que queda suspesa almenys un any.