El pes de la realitat pot amb la il·lusió blaugrana: el PSG elimina el Barça de la Champions

Ningú hauria pensat al principi de la temporada que el Barça somiaria amb guanyar la Lliga de Campions. Si bé, durant sis dies i sis nits, l'afició blaugrana ha somiat. La victòria per 2 gols a 3 a l'anada dels quarts de final al Parc dels Prínceps contra el PSG va donar ales a les il·lusions culers, i l'encreuament a priori favorable va fer que els debats i les tertúlies comencessin a girar entorn la possibilitat d'aixecar l'orelluda en un dels moments més complicats de la història del club. Si bé, el pes de la realitat ha acabat imposant-se a Montjuïc (1-4).

Després d'un bon inici del Barça, en què s'ha avançat en el marcador amb un gol de Raphinha amb una jugada maradoniana de Lamine Yamal, Araujo s'ha equivocat al minut 29 i ha fet caure Bracola -que no ha mostrat cap resistència- a la frontal de l'àrea quan ja encarava Ter Stegen. L'àrbitre romanès Kovaks, poc permissiu amb els contactes, ha optat per ensenyar-li la vermella i el partit s'ha complicat abans d'hora.

El jove Lamine ha pagat els plats trencats i Xavi l'ha canviat per Íñigo Martínez per intentar aguantar més de 70 minuts amb un home menys. Si bé, el PSG ha sotmès el Barça a partir d'aleshores i Dembélé ha empatat de segon pal deu minuts després. En la represa, els blaugranes no han pogut mostrar resistència i Vitinha amb un xut llunyà i Mbappé de penal han capgirat l'eliminatòria.

🚨🚨| GOAL: MBAPPE WITH A BRACE!!!



Barca 1-4 PSG pic.twitter.com/iUvJFGQltz — CentreGoals. (@centregoals) April 16, 2024

El Barça no ha abaixat els braços en cap moment i Raphinha, Gundogan, Ferran Torres i Lewandowski han gaudit d'oportunitats per tornar-ho a anivellar tot. Si bé, el gol ha arribat a l'altra porteria per part de Mbappé i el Lluís Companys ha hagut de despertar-se finalment del somni amb el xiulet final. Ningú podrà acomiadar-se insatisfet de la màxima competició europea, però, després d'una eliminatòria molt digna davant una plantilla superior i més obligada a guanyar.