Nit per al record al Parc dels Prínceps: el Barça guanya el PSG i s'apropa a la Champions

El Barça ha tornat a regalar una nit històrica a l'afició, després d'anys de patiment i decepcions. El Parc dels Prínceps s'ha convertit en l'escenari de la consagració de la resurrecció del projecte de Xavi i la presentació en societat de la candidatura blaugrana per a guanyar la Champions. Els catalans han vençut per 2 gols a 3 al PSG en un partit molt complet, que han controlat amb l'excepció dels primers 10 minuts de la segona part, i que els permet arribar a la tornada de quarts de la Lliga de Campions a Montjuïc amb avantatge.

No Barcelona fan will scroll down without liking this 😍



Kylian Mbappe

PSG Vs Barca #ChampionsLeague#PSGFCBpic.twitter.com/2r7VyYmRid