Creuament de retrets al vestidor del Barça amb Gündogan i Araújo de protagonistes

Després de mesos de certa calma esportiva, els ànims estan alterats al vestidor del Barça després de l'eliminació contra el PSG a la Champions. Tot plegat va començar amb unes declaracions d'İlkay Gündoğan després del partit en què lamentava que els errors individuals haguessin decidit l'eliminatòria. "La targeta vermella tan d'hora et mata el partit", va declarar l'alemany sobre l'expulsió d'Araujo, sobre la qual també va dir que era millor "concedir el gol o donar-li l'oportunitat al porter de salvar el gol".

Un missatge molt clar i emès públicament que no és el primer que fa Gündogan des de la seva arribada a can Barça. Però els comentaris, i especialment el fet que fossin als mitjans, no ha encaixat bé en alguns dels seus companys de vestuari. El gran protagonista, Ronald Araujo, ha trencat aquest dimecres el silenci i ha posat més foc a l'incendi.

"ARAUJO RESPONDE A GÜNDOGAN"



"Me lo guardo para mi, tengo códigos y valores que hay que respetar"



"El jugador ha presentado el libro de al edición de este año de Relats Solidaris"



"Prefereixo guardar-me per a mi el que penso. Tinc codis i valors que crec que s'han de respectar". Sense voler respondre explícitament, l'uruguaià ha deixat ben clar en un acte aquest dijous que les declaracions de Gündogan no li han fet cap mena de gràcia. I, igual que l'alemany, ha decidit expressar-ho públicament.

Però no és l'únic que ha deixat caure cert malestar amb les paraules del migcampista. Jules Koundé, de manera més subtil, va expressar-ho a les xarxes socials: "Guanyem com un equip i perdem també com un equip, sempre". "Orgull d'aquesta plantilla, mato i moro per cadascun de vosaltres", apuntava Raphinha.