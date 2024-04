Salut, sobre l'Hospital d'Olot: «Té dificultats de sostenibilitat econòmica»

El Departament de Salut admet que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa té dificultats de sostenir-se econòmicament. Així de clar ho va dir el conseller de Salut, Manel Balcells, en la seva visita al centre el passat divendres: "És un hospital gran que té unes funcions com a hospital comarcal, però que té dificultats de sostenibilitat econòmica".

Preguntat per NacióGarrotxa, Balcells va assegurar que la conselleria "n'ha parlat, però no qüestionat" sobre el model de gestió del centre olotí. L'augment dels preus de l'energia i la falta de professionals i activitat, ha provocat que el centre tanqués alguns resultats econòmics en negatiu. Això ha fet que el Departament hagués d'ajudar l'Hospital d'Olot a través d'activitat i finançament, i ha posat a debat el model de gestió del centre olotí que actualment és a través d'un patronat. "Hi ha un tema de sostenibilitat, no només mediambiental, sinó també econòmica. No qüestionem la gestió, però sí que la sostenibilitat és complexa i hem de trobar solucions", assegura Balcells

Segons el conseller de Salut, les solucions impliquen crear una xarxa entre els hospitals gironins: "La solució està en una visió en xarxa. Plantegem una visió en xarxa amb tots els hospitals de la demarcació de Girona que treballin en xarxa també per la captació de professionals i talent. Estem a punt de tancar aquest acord en les properes setmanes de manera que assegurem el flux de pacients, professionals i la sostenibilitat d'hospitals com el d'Olot, que és un hospital gran que té problemes pel cost que té de manteniment. Estem trobant solucions".

Actualment, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és un ens que és finançat a través de la Generalitat, però la seva gestió (com també és el cas de Figueres o Palamós) es fa a través d'una fundació governada per un patronat. Aquest òrgan de gestió és qui aprova els pressupostos o pren decisions estructurals que afecten el centre i està format per nou patrons, dels quals tres són figures públiques (l'alcalde de la ciutat, un representant del principal grup de l'oposició a l'Ajuntament d'Olot i el president del Consell Comarcal). Els altres sis patrons provenen de l'àmbit social (un representant de la Fageda, un altre dels treballadors de l'hospital, del Cercle Euram, dels sindicats, Integra i l'Associació de Dones Alba).

En l'últim any, des de la direcció de l'Hospital d'Olot i també des de l'Ajuntament s'ha deixat oberta l'opció que el centre passés a ser 100% públic, és a dir gestionat i finançat per la Generalitat. De moment, però, l'opció no ha traspassat la pantalla del debat públic i la conselleria, per les paraules del conseller, no s'ho planteja.