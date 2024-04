El nou CAP d'Olot es començarà a construir aquest maig

El nou CAP d'Olot començarà a ser una realitat el mes que ve. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Salut en una visita als terrenys del barri de Sant Miquel on es construirà el nou edifici mèdic. Està previst que el pròxim 3 de maig comencin les obres d'un equipament que s'ubicarà al carrer Rei Martí l'Humà, que ha estat molt reivindicat des del sector sanitari garrotxí i que substituirà l'actual CAP de Sant Miquel, ubicat a l'avinguda de Girona.

"En qüestió de dues setmanes comencen les obres. És un espai necessari per ubicar els equips que actualment estan en un consultori i mòduls i ampliar el conjunt de serveis pel que fa a la salut mental. Crec que és una reivindicació llarga de la comarca que finalment veu la llum. Serà un abans i un després també per al barri de Sant Miquel", ha assegurat el conseller Manel Balcells.

Tal com va avançar aquest diari, fa pocs dies es va fer l'adjudicació de les obres que duran a terme les empreses Viscola i ISTEM. El projecte arquitectònic ha estat obra de Comas-Pont Arquitectes i, com també va avançar NacióGarrotxa, tindrà una àrea de rehabilitació amb una sala de gimnàstica polivalent, 14 consultes i tota una planta per al servei de rehabilitació comunitària de salut mental que ara es troba al carrer Castell Llovera en un local de lloguer. Es preveu que el nou equipament es pugui inaugurar l'estiu del2026.

"És molt important per a la ciutat. Actualment, al barri de Sant Miquel hi ha un CAP de quatre consultoris. Amb el nou edifici passaran a ser catorze. Canvia radicalment. Això passa a un barri que ens agrada molt que hi passi. Les obres comencen immediatament i esperem que avancin el més ràpid possible", ha assegurat l'alcalde d'Olot, Pep Berga.

Els terrenys ubicats a Sant Miquel on es construirà el nou cap

La construcció del nou CAP d'Olot costarà uns cinc milions d'euros i el conseller de Salut ha assegurat que el finançament està garantit, tot i la prorrogació dels pressupostos i les eleccions del pròxim 12-M. "L'obra està garantida perquè forma part del pla d'obres programat. En els pressupostos prorrogats ja estan incloses aquestes obres i ja estaven previstes", ha assegurat.

El nou CAP d'Olot tindrà 1.917 metres quadrats i permetrà millorar l'atenció que actualment es dona al CAP de Sant Miquel, el qual fa 50.000 atencions a l'any amb mancances d'espais. El nou CAP continuarà sent el segon de la ciutat i atendrà les 6.000 persones. El nou edifici també permetrà esponjar el CAP Garrotxa, ubicat al passeig de Barcelona.