​Adjudiquen les obres del nou CAP d'Olot

La Generalitat de Catalunya, a través d'Infraestructures, ja ha adjudicat les obres del nou CAP d'Olot que se situarà al barri de Sant Miquel. El passat desembre, es va llançar la licitació i fins aquest abril no s'ha adjudicat el contracte.

Segons ha pogut saber NacióGarrotxa, les obres les duran a terme dues empreses, una s'ocuparà de l'arquitectura i urbanització de l'edifici i l'altra de les instal·lacions. El primer lot (arquitectura) s'ha adjudicat a Viscola, un grup constructor de Navàs especialitzat en obres als sectors industrial, agroalimentari, en equipaments i l'àmbit hospitalari. Aquesta empresa ha estat la guanyadora d'entre un total de cinc empreses que es van presentar a la licitació, entre les quals hi havia l'olotina Pallàs.

Viscola ha dut a terme la construcció dels nous serveis d'urgències de l'Hospital de Berga, una nova planta per a gent gran a l'Hospital Dos de maig o la reforma de l'edifici maternoinfantil de la Vall d'Hebron, entre altres. Fora l'àmbit sanitari, aquesta empresa també ha construït les piscines municipals de Parets del Vallès, el centre enoturístic Pla de Bages, el pavelló poliesportiu de Sant Andreu de Llavaneres, l'hotel d'entitats d'Avià o l'escola de Llívia.

El segon lot de la construcció del nou CAP d'Olot, relacionat amb les instal·lacions elèctriques i mecàniques de l'equipament, s'ha adjudicat a ISTEM, una empresa de Sant Andreu de Barcelona que forma part del grup Copcisa. ISTEM ha estat la guanyadora d'entre un total de quatre empreses que es van presentar per endur-se la licitació del lot. La companyia barcelonina ha dut a terme treballs com la climatització de l'àrea de semicrítics de l'Hospital Arnau de Vilanova, el manteniment d'instal·lacions de caps del Maresme i l'Anoia o la instal·lació elèctrica i mecànica de diferents àrees clíniques de diversos centres hospitalaris del país.

4,3 milions d'euros i dos anys d'obres

Amb l'adjudicació de les obres, el Departament de Salut ja té tots els tràmits administratius fets per començar les obres. Això vol dir que abans de l'estiu les màquines podrien començar a treballar, si no hi ha cap recurs d'alguna empresa amb relació al procés de licitació i contractació.

El nou CAP que s'ubicarà a Sant Miquel costarà un total de 4,3 milions d'euros, uns 73.000 euros menys del que s'havia licitat, ja que les empreses que han guanyat el contracte han ajustat preus. Està previst que les obres s'allarguin, com a mínim dos anys, i per tant no serà fins al 2026 o 2027 quan es podrà inaugurar un equipament reclamat i necessari a la ciutat.