Foixà intenta evitar el centre d'acollida de menors previst en una casa de colònies

L'Ajuntament de Foixà vol evitar que la casa de colònies El Mercadal passi a ser un centre d'acollida de menors no acompanyats. El municipi del Baix Empordà ha suspès les noves llicències d'activitat d'aquest àmbit "a totes les edificacions", segons ha fet públic el consistori en un comunicat al seu web. La suspensió inclou qualsevol activitat que tingui a veure amb el lleure o l'àmbit cultural i, per tant, denega que sí que puguin fer activitats d'aquest tipus per un període d'un any, inclosa l'acollida dels menors no acompanyats. A l'habitatge, situat a la plaça de l'església, estava previst que ben aviat s'hi instal·lessin una vintena de menors no acompanyats sota la tutela de la DGAIA.

La Coordinadora d'ONG de les comarques gironines i l'alt Maresme reclama a l'Ajuntament de Foixà, al Baix Empordà, que rectifiqui i faci marxa enrere en la decisió de suspendre l'atorgament de llicències relacionades amb els usos i activitats desenvolupades a edificis del municipi d'allotjament a grups d'infants i joves. La Coordinadora considera que és "una argúcia" per evitar que la casa de colònies El Mercadal es converteixi en un centre d'acollida de menors no acompanyats i que això "atempta contra els drets humans i els drets dels infants". En un comunicat, les ONG solidàries de la demarcació insten l'Ajuntament a "fer prevaldre" el dret de protecció dels infants evitant caure "en discursos xenòfobs" contra els menors.

La Coordinadora d'ONG considera que aquesta resolució és "una argúcia que atemptat contra els drets humans i els drets dels infants" i reclama a l'Ajuntament que rectifiqui. A més, en un comunicat, considera que el consistori "ha atiat de manera intencionada el malestar d'alguns dels veïns" per justificar una decisió política i considera que això és "irresponsable" perquè posa en risc la convivència i la cohesió social. Les ONG de la demarcació consideren que és un exemple "clar d'ús electoralista de la immigració com a arma política" i seguint uns interessos "tàctics" en l'avantsala de les eleccions catalanes. La Coordinadora sosté que els ens locals tenen un paper a jugar "en el fre de la xenofòbia i el racisme", i que assumir discursos "més propers a l'extrema dreta que a la garantia dels drets de tothom" és "molt greu", sobretot quan es relacionen amb infants.

Pla detall de la casa de colònies Mercadal - ACN/ Gerard Vilà

Tant la Declaració Universal dels Drets Humans com la Convenció de les Nacions Unides dels drets dels infants, ratificada per l'estat espanyol, estipula la importància del paper de les institucions en la defensa i la protecció del benestar dels infants com a col·lectiu especialment vulnerable i necessitat d’atenció. A més, la llei de Protecció Jurídica del Menor dictamina que "en les mesures que concerneixen els menors que adoptin les institucions" prevaldrà l'interès superior (dels menors) sobre qualsevol altre interès legítim que pogués concórrer, i la llei catalana dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència dicta que "l'obligació de vetllar pel respecte efectiu dels drets dels infants i els adolescents és una responsabilitat de la família, de tota la ciutadania i, molt particularment, de tots els poders públics".

Foixà no pot acollir amb garanties, segons l'Ajuntament

Aquest dilluns, el consistori va celebrar un ple on van assistir un centenar de veïns dels tres nuclis habitats de Foixà i on va tirar endavant la proposta d’oposar-se que la casa de colònies esdevingués un centre de menors no acompanyats. Entre els arguments que esgrimia l’Ajuntament, amb el suport de la majoria dels veïns, hi ha el fet que Foixà “no pot acollir amb garanties” aquests menors, en tant que es tracta d’un poble sense serveis, transport públic ni teixit comercial, ja que no hi ha ni un sol establiment.

A més, però, també es va fer referència al fet que, des d’un punt de vista urbanístic, la casa no compleix amb els requisits necessaris per actuar com a centre de menors no acompanyats. Cal recordar que la casa és propietat del Bisbat, que va posar-la a disposició de la Generalitat.