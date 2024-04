Troben momificats els cadàvers d'un home i la seva mare a Roses

Troballa cruenta a Roses. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la localització dels cossos morts d'un home i la seva mare en un domicili proper a la urbanització dels canals de la capital de l'Alt Empordà, segons han explicat fonts de la investigació a Europa Press i ha avançat la Cadena SER.



La policia local de Roses els va trobar el dimecres 3 d’abril després que un veí de l'habitatge alertes que feia temps que no veia cap de les dues persones. Per ara, els forenses estan realitzant un estudi exhaustiu dels dos cossos per esclarir les causes de les defuncions, i també, concretar la data en què van morir. Per la seva banda, la policia catalana també ha obert una investigació. Per ara, no hi ha cap indici que les morts fossin per causes de criminalitat.

Tot plegat en un dimecres marcat per la mort violenta d'una dona i els dos fills menors al Prat de Llobregat. El pare s'hauria suïcidat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al vespre, quan es van localitzar els cossos de la dona i els menors al seu domicili.

Hores abans s'havia tingut coneixement que un home, que ha resultat ser el pare dels menors, s'havia suïcidat a l'estació del Prat de Llobregat, segons han indicat els Mossos. S'ha decretat el secret de sumari i els mossos treballen per esclarir els fets. La dona i l'home tenien 43 anys i els dos fills vuit. S'ha decretat el secret de sumari i els Mossos treballen per esclarir els fets.