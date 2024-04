D'Antònia Font a Luz Casal: aquest és el cartell del Sons del Mon del 2024

El festival Sons del Món de Roses ja té tots els artistes confirmats. Els organitzadors han anunciat, aquest dimecres al matí, el de la seva 17a edició, que comptarà amb Joan Dausà, Luz Casal, el tribut a Queen ‘God Save The Queen’, Maria Hein i Anaïs Vila com a novetats. Els artistes se sumen ael ja confirmat com ara Oques Grasses, The Tyets i Antònia Font. El certamen encara una de les seves edicions “més ambicioses” on música i promoció dels productes s’uniran i que recuperarà els concerts als cellers de la DO Empordà amb les actuacions d’Albert Pla, Maria del Mar Bonet, Clara Peya i La Ludwig Band. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.

El gruix dels concerts es concentraran a l’agost i s’encetaran el cantant David Bisbal el dia 1 que hi farà l’única actuació a les comarques gironines de la seva gira ‘Volaré’. L’endemà serà el torn d’Antònia Font i el 3 d’agost Sergio Dalma hi presentarà el seu nou disc Sonrie porque estàs en la foto. L’endemà hi actuaran Oques Grasses i Maria Hein i el 7 d’agost ho farà Luz Casal, que hi presentarà el seu darrer disc i les grans cançons que ja formen part de la banda sonora de moltes generacions, en l’únic concert d’aquest estiu a la Costa Brava.

El 8 d’agost hi actuarà la cantant Anastacia, una de les grans dives internacionals, que farà a Roses l’únic concert que oferirà aquest estiu a l’Estat espanyol. L'endemà ho farà el tribut a la banda Queen, God Save The Queen, que tornaran el 9 d’agost a la Ciutadella amb nou espectacle després de l’èxit obtingut a les seves anteriors visites i Joan Dausà ho farà el dia 10 amb un dels tres únics concerts que farà aquest any. Ho farà en una doble sessió on també actuarà Anaïs Vila. Per últim, The Tyets seran els encarregats de tancar les actuacions l’11 d’agost en un nou doble concert amb Ariox.

Si els concerts a la ciutadella es concentraran a l’agost, els dels cellers de la DO Empordà ho faran al juliol. Seran “exclusius” i amb aforament d’entre 200 i 300 persones. La primera actuació serà el 6 de juliol al celler La Vinyeta de Mollet de Peralada amb Clara Peya. El 12 de juliol serà el torn de La Ludwig Band al celler Empordàlia de Vilajuïga i l’endemà, el Vinya dels Aspres de Cantallops acollirà l’actuació de Maria del Mar Bonet. Albert Pla tancarà el cicle el 20 de juliol en un concert al celler Martín Faixó de Cadaqués. Les entrades pels concerts als cellers inclouen una copa de vi i aforaments “exclusius”.

Promoció del territori

El director del festival, Xavi Pascual, defensa que sempre han tingut a “l’ADN” la promoció del territori, però que enguany, tot allò que feien tímidament s’ha pogut accelerar oferint un certamen on viure una experiència. Per fer-ho possible, el Village de la Ciutadella tindrà espais interactius de promoció amb entitats com Empordà Turisme o l’Ajuntament de Roses.

També s’ampliaran les activitats entorn del món del vi, en col·laboració amb la DO Empordà. Per això, abans de cada concert es faran tasts professionals de vins al Museu de la Ciutadella. Tot el vi que servirà el festival serà d’aquesta DO i, a més, es potenciarà la barra de vins criança. D’altra banda, s’està estudiant la possibilitat d’oferir alguna mostra temàtica de vins durant el festival.

A més, enguany s’ha arribat a un acord amb Girona Excel·lent i s’ampliarà l’oferta gastronòmica de l’espai per oferir “productes gourmet” de l’Alt Empordà. Per aquest motiu se sumaran tres espais on es podran degustar els formatges de Mas Marcè, els foies de Coll Verd i les Anxoves de Roses, que maridaran amb la col·laboració dels olis de la DO Oli Empordà.

El village estarà obert els mateixos dies que es duguin a terme els concerts de 19 a 2 de la matinada. Cada dia hi haurà concerts per promocionar el talent local i sessions de DJ que s’anunciaran pròximament. El preu per entrar al village serà de 7 euros amb consumició inclosa i els menors fins a 12 anys no pagaran entrada. El festival ha posat a la venda unes 30.000 entrades, 10.000 de les quals ja estan venudes.