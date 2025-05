Girona s'omple en l'inici de Temps de Flors

La 70a edició de Temps de Flors de Girona ha arrencat sense pluja aquest cap de setmana, tot i les previsions de ruixats. El bon temps ha atret riuades de gent que s’han passejat per les mostres florals de la ciutat, però amb menys afluència que en edicions anteriors. Una realitat que els visitants han agraït: “Hi ha gent, però es pot passejar amb tranquil·litat i sense aglomeracions, segurament perquè s’esperava pluja”, han coincidit a dir. A més, un dels comentaris més repetits entre els visitants ha estat que “hi falten flors”, com ja s’havia comentat en anteriors edicions.

Enguany, hi ha 146 mostres repartides per diferents espais emblemàtics com és el cas de les escales de la catedral, un dels punts que més visites atrau i que enguany s’ha carregat d’hortènsies blanques. Aquest és, de fet, el muntatge que prepara l’Associació Amics de les Flors, organitzadors de l’esdeveniment, i que enguany s’ha pensat com una celebració per commemorar l’aniversari. Les mostres poden visitar-se entre les 9.30 i les 23 hores, excepte dissabte, que es tanquen a la mitjanit.

70 edicions

Aquest Temps de Flors s’ha preparat pensant com millorar la visita a les persones amb mobilitat reduïda, permetent-los no fer cua, i s’ha creat un indret específic anomenat Espai Calma per a neurodivergents. També ha adaptat els horaris per afavorir visites més tranquil·les. Les mostres s’han repartit entre 114 espais del centre de la ciutat.

Per tal de facilitar la circulació de visitants i esponjar el Barri Vell, s’han reforçat dues zones d’entrada amb més projectes –tres de nous a la zona de la plaça del Vi i el carrer de l’Albereda– i s’ha deixat sense flors les escales del Teatre Municipal i del refugi antiaeri. El barri també s’ha volgut esponjar cap a la zona de la plaça de la Independència, l’avinguda de Ramon Folch i la Devesa amb l’obertura per primera vegada de la Casa Sabater, situada a la Gran Via de Jaume I. Altres nous espais que surten del nucli històric són les façanes de la Farinera Teixidor i de l’Estació Espai Jove.

Una altra de les novetats són les programacions musicals sota el títol "Nits de flors i música", amb concerts de jazz i blues a espais emblemàtics com els jardins de Josep Tarrés i Fontan a la Torre Gironella, la plaça dels Jurats, l’exterior del Centre Cultural La Mercè i la plaça de Sant Domènec. Aquesta edició que va començar dissabte, tancarà diumenge que ve dia 18 de maig.