Què fer per Sant Jordi a Girona

Girona celebrarà Sant Jordi amb una extensa programació cultural que omplirà els carrers de la ciutat de llibres, roses i activitats per a tots els públics. Durant tot el dia 23 d'abril, com és tradició, es podran trobar parades de llibreries, entitats locals i floristeries a la plaça de Catalunya, la plaça del Vi, la rambla de la Llibertat, pont de Pedra, carrer de Santa Clara i carrer Nou. En total es preveu que hi haurà 144 parades, deu més que l’any passat, de les quals 36 són de llibres i flors i 108 d'entitats i partits polítics. A més, també hi haurà propostes que relacionen la literatura amb altres àmbits de la cultura com la música i les tradicions populars.

Les paradetes de llibres també es podran trobar en alguns barris de la ciutat, és el cas de Sant Narcís que es transforma en un punt de trobada per als amants de la lectura i la cultura. A la plaça de l'Assumpció s'hi ha organitzat un mercat de llibres, revistes i vinils nous i de segona mà on, a més, s'hi podran comprar roses per regalar.

A la tarda, hi haurà una sèrie de propostes musicals repartides pels carrers de Girona. A les 17:30 hores, en un escenari situat a plaça Catalunya, tindrà lloc el concert d'havaneres del grup musical "Les Anxovetes", que oferiran un repertori d’havaneres clàssic i tradicional. Tot seguit, a partir de les 18 hores, a la plaça de la Independència, l'associació Amics de la Sardana Terranostra organitza l'audició-ballada de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Girona, que oferirà un programa dedicat a la rosa i a l'amor.

Els versos dels poetes catalans també se sentiran a la capital gironina amb un acte que combina música i poesia a la plaça dels Mercaders. A les 19:30, des dels balcons de la plaça, alguns artistes de renom recitaran poemes acompanyats de música davant del públic. Entre els cantants que hi participen hi ha Arnau Tordera, del grup Obeses, Meritxell Gené de Les Kol·lontai o Adrià Dilmé, del grup Germà Negre, fermament compromès amb el català i la música tradicional.

Al llarg de la jornada, alguns autors signaran llibres a les parades de botigues i editorials. A la plaça Catalunya, de 12 a 13 hores signaran Carles Sala, i Vila, Marta Bellvehí i Cesc Cornet. A la tarda, de 17 a 18 hores, hi haurà les escriptores Esther Escamilla i Mar Camps i al vespre, de 18 a 19 hores, signaran Lluc Quintana, Marta Montenegro, Mar Bosch, Assum Guardiola i Roser Rimbau.

Altres pobles del Gironès

En altres pobles del gironès la celebració de Sant Jordi també serà present a les places i carrers. A Salt de 10 a 20 hores hi haurà el Mercat de llibres i flors a la ciutat, una activitat gratuïta per celebrar la diada. A la plaça Llibertat, de 16:30 a 18:45, s'hi farà el projecte "Juguem?", que oferirà diverses activitats infantils i un taller de Sant Jordi durant tota la tarda. A Salt també es presentarà l'obra Kuttiyamma – Vull Puc, que narra la història d’una dona que va aprendre a llegir i escriure a 104 anys.

En localitats del Gironès i la Selva com Sant Gregori, Riudellots de la Selva, Bescanó o Celrà també hi haurà, durant tot el dia, un petit mercat de llibres, roses i artesania. Els visitants, a més, hi podran trobar propostes culturals i tallers a càrrec de les entitats locals i dels ajuntaments, que volen fomentar el comerç local i la literatura de proximitat.