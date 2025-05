La segona Nit de la Comunicació de la Selva aplega més de 150 professionals del sector

Lloret de Mar ha estat l’escenari de la segona edició de la Nit de la Comunicació de la Selva, una trobada que va reunir més de 150 professionals del sector dijous passat, 22 de maig, al Teatre Municipal. La vetllada, que es consolida com una cita anual imprescindible per al món de la comunicació a les comarques gironines, es va centrar en el paper dels mitjans i els periodistes en situacions d’emergència.

Amb el títol “Comunicar emergències o com minimitzar la incertesa enmig del caos”, la ponència principal va anar a càrrec de Patrícia Plaja, periodista especialitzada en comunicació d’emergències i exportaveu del Govern de la Generalitat. Plaja va compartir la seva experiència en la gestió comunicativa de crisis i va remarcar la responsabilitat dels mitjans a l’hora de transmetre informació veraç i útil en moments de màxima tensió social.

La reflexió es va aprofundir en una taula rodona moderada per la periodista Rosa Giralt, directora de Nova Ràdio Lloret, i Josep Borrell, gerent de la Fundació Carl Faust. Amb el títol “El paper dels periodistes i els mitjans de comunicació davant les situacions d’emergència”, el debat va comptar amb veus reconegudes del periodisme i la comunicació: Jaime Serra Palou, periodista i artista especialitzat en visualització de dades; Dani Duch, fotoperiodista de La Vanguardia; Marc Homedes, expert en comunicació de crisi; Miquel Curanta, director de Ràdio Capital; Glòria Ametller, responsable de comunicació de la Regió Sanitària de Girona, i Josep Lluís Pouy, docent i ex-cap de Protecció Civil de Blanes.

L’acte també va destacar pel disseny gràfic del cartell, obra de Jordi Clarà, que va voler transmetre la complexitat i volatilitat dels escenaris de crisi a través de formes geomètriques dinàmiques i una paleta cromàtica associada als graus d’alerta i perill. La cloenda va estar marcada per l’actuació musical de la cantant lloretenca Laura Gibert, coneguda per la participació en el programa Eufòria de TV3, i per una sessió de treball en xarxa a l’exterior del teatre, que va facilitar l’intercanvi d’experiències i contactes en un ambient informal i proper.

Els organitzadors ja han anunciat la data de la pròxima edició, dijous 21 de maig de 2026, amb municipi i temàtica encara per determinar, que es faran públics a finals d’any. La trobada va ser impulsada per un equip de professionals del territori amb el suport de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Diputació de Girona i la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar.