Obliguen un ramader a matar 230 vaques per 12 possibles casos de tuberculosi

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació obliga un ramader de Cornellà de Terri (Pla de l'Estany) a sacrificar tot un ramat de 230 vaques, per la sospita que 12 d'elles tinguin tuberculosi. L'afectat, Josep Juscafresa, assenyala que una va donar positiu en una primera prova, l'anomenada prova de la pell i en les altres onze hi ha la sospita que podrien haver-se infectat, però no està confirmat.

Aquests animals, però, ja estan separats de la resta i el pagès s'ha ofert a sacrificar-los, però no entén que hagi de matar la resta "si estan sans". Des del Gremi de la Pagesia donen suport a Juscafresa i demanen "empatia i sentit comú" a l'hora d'aplicar protocols al Departament, ja que la mesura "arruïnarà" el ramader.

Si el Departament d'Agricultura no canvia d'opinió, Juscafresa haurà de matar les 230 vaques, entre vedelles i adultes que té pasturant per les 80 hectàrees de bosc i camp que té darrere la seva granja de Cornellà de Terri, abans del 2 de juliol. El problema és que un exemplar va donar positiu per tuberculosi en la prova de la pell que se li va fer fa uns mesos, després d'haver pasturat per la zona de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell). Un cop detectat el positiu, es va sacrificar l'animal i en una analítica posterior es va determinar que hi havia "possibles lesions" compatibles amb la malaltia.

A partir d'aquest moment, el Departament va immobilitzar la seva explotació i va obligar a fer un sanejament i es van fer dues proves més, una de les quals amb sang. De totes aquestes proves s'ha determinat que dotze vaques "podrien tenir" la malaltia. Juscafresa explica que "de seguida" es va oferir a sacrificar els exemplars sospitosos, tal com va fer el 2018 quan li va passar el mateix.

Agricultura, però, va demanar-li que s'esperés i que no els matés i, finalment, a través d'una notificació aquest dimarts, l'obliga a matar tot el ramat de 230 caps de bestiar. "No tinc per què haver de matar tot aquest ramat quan són animals sans. No té sentit haver de matar tota una explotació que no té res", argumenta.

Juscafresa ha explicat que té previst sacrificar els dotze exemplars dubtosos aquest mateix dijous, però diu que, si finalment ha de fer el mateix amb tota la resta de bestiar s’arruïnarà. En aquest sentit, assenyala que el que li pugui pagar el Departament d'Agricultura pel sacrifici de totes les vaques que té "que estan sanes", li suposaria poder comprar només 50 vaques per tornar a començar.

Revolta Pagesa demana "sentit comú" al Govern

El ramader ha rebut el suport de Revolta Pagesa que demana "sentit comú" al Departament a l'hora d'aplicar els protocols. El seu portaveu, Jordi Ginabreda, considera que hi ha "improvisació total" i que es demostra que el Departament es va negar a sacrificar els animals dubtosos. Ginabreda recorda que les vaques que es volen matar "gestionen 80 hectàrees de territori i ara les volen treure". "Aquí tenim gent que estan gestionant territori. Han de ser empàtics i veure més enllà de la malaltia quan la resta estan sanes. Hi ha un dany, personal, emocional, econòmic i també territorial", assenyala el portaveu.

El "principal problema", expliquen tant Ginabreda com Juscafresa, és que les pastures de l'Alt Urgell on fan transhumància a l'estiu aquestes vaques són "un punt calent" de la tuberculosi en fauna cinegètica, bàsicament del senglar i el cabirol. Per això, demanen que hi hagi més control per part del Govern en aquest aspecte i Juscafresa reconeix que "tenia números que un dia li toqués". "Si ara matem totes aquestes vaques i començo de nou, qui em garanteix que l'any que ve no em trobaré amb el mateix problema. No puc assumir els costos d'alimentar totes aquestes vaques aquí a l'estiu i per això hem d'anar allà", explica.