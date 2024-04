La violència masclista exercida contra les dones té moltes branques i tipologies. El gaslight (fer llum de gas) és una de les manipulacions i un dels abusos psicològics més dolorosos, més utilitzats i més normalitzats contra les dones en la nostra societat. La violència vicària, però, és una violència contra les dones que, per desgràcia, ha guanyat protagonisme en els darrers mesos, ara amb el cas del Prat de Llobregat (on també s'hauria exercit una violència masclista, amb l'assassinat de la dona) i a principis d'any amb el cas d'Horta. A Bellcaire d'Empordà, fa menys d'una setmana, els Mossos també van confirmar que es tractava d'un assassinat emmarcat en la violència vicària. Pel que fa al crim d'aquest dimecres i a l'espera que avanci la investigació, tot apunta que es tracta d'un crim amb finalitat d'infligir dolor a la mare del menor, a més d'una nova agressió mortal de caràcter masclista.



Un dels casos que va fer transcendir el concepte de violència vicària és el de Rocío Carrasco, que a través del documental de Mediaset explicava el maltractament rebut per la seva parella a través de la seva filla. Més tard, l'atenció mediàtica es va centrar en el segrest de dues nenes, l'Anna i l'Olívia, per part del seu pare, a Tenerife, per fer mal a la seva parella i mare de les menors. El pare va voler castigar, maltractar i exercir una violència contra la dona, en aquest cas a través de tercers, concretament les filles. El cas de més impacte a Catalunya va ser el 2021, quan un home va assassinar el seu fill en un hotel de Barcelona i posteriorment va aparèixer mort prop de l'aeroport del Prat.



Què és la violència vicària? És una expressió de violència i maltractament contra les dones per part de les seves parelles a través dels fills. La manipulació, el maltractament físic o, fins i tot, l'assassinat contra els menors per fer mal a la dona. Aquest concepte el va emprar per primer cop la psicòloga Sofia Vaccaro fa més d'una dècada, fent servir la paraula "vicari" en referència a la substitució d'una víctima per una altra amb la finalitat de fer mal a un tercer.



La violència vicària va ser l'última expressió de la violència exercida contra Rocío Carrasco -i contra altres dones- que es va explicar en el capítol final de la sèrie documental de Mediaset, Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Gràcies al documental que explica, en primera persona, els maltractaments que va rebre, tots aquests conceptes es van tornar a posar sobre la taula i han ajudat a visibilitzar el que pateixen milers de dones arreu de l'Estat.



Les dades del Ministeri d'Igualtat durant l'última dècada són esfereïdores: més de 50 menors han estat assassinats pels seus pares per exercir una violència contra la dona, a Catalunya encara més esfereïdores amb els casos d'Horta, Bellcaire d'Empúries i el Prat de Llobregat. Coacció, manipulació i maltractament són els principals elements que deriven d'aquesta violència vicària. Un dels casos més sonats de la història de l'estat espanyol va ser el de José Bretón, que va cremar els seus fills després d'haver amenaçat la seva parella que "li faria mal allà on més li dol". En el moment de la separació és on s'han identificat més casos de violència vicària.

La protecció dels i les menors víctimes de violència masclista

La Generalitat de Catalunya va aprovar el 2022 un decret llei "per protegir la vida i la seguretat dels infants i els adolescents en els casos de violència vicària". Aquesta nova legislació modificava els articles del Codi Civil establint que els progenitors amb "indicis fonamentals d'haver comès actes de violència familiar o masclista" tindran prohibides les estades, visites i comunicacions amb els seus fills i/o filles, entre altres modificacions. En el cas del Prat de Llobregat, que resta sota secret de sumari, encara queda per confirmar aquestes circumstàncies, però tot plegat apunta a un nou episodi d'aquesta mena de violència.