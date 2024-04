Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona i els dos fills menors al Prat de Llobregat. El pare s'hauria suïcidat, segons ha informat la policia catalana. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al vespre, quan es van localitzar els cossos de la dona i els menors al seu domicili.

Hores abans s'havia tingut coneixement que un home, que ha resultat ser el pare dels menors, s'havia suïcidat a l'estació del Prat de Llobregat, segons han indicat els Mossos. S'ha decretat el secret de sumari i els mossos treballen per esclarir els fets. La dona i l'home tenien 43 anys i els dos fills vuit. S'ha decretat el secret de sumari i els Mossos treballen per esclarir els fets.

En el cas que es confirmi que la mort de la dona i els menors d'edat és un nou cas de violència vicària i de violència masclista, suposaria un inici d'any nefast amb la mort de cinc fills i filles en mans dels seus pares o mares. Quatre dones haurien estat assassinades per les seves parelles a Catalunya des que va començar el 2024.

Els casos de Bellcaire i Horta

El crim del barri d'Horta de Barcelona va sacsejar el gener a Catalunya. Dos germans, també menors d'edat, van ser assassinats pel seu pare i aquest es va suïcidar després. S'investiga com a cas de violència vicària. El darrer menor d'edat mort pel seu progenitor va ser un nen de 5 anys, l'Áyax, a Bellcaire d'Empordà. La mare va ser ferida de gravetat però va poder escapar. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra.

Després que el crim hagi transcendit, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat la convocatòria "urgent" per aquest divendres del grup d'anàlisi de feminicidis. En una atenció a mitjans des de Brussel·les, on es troba per assistir a una conferència a l'Eurocambra sobre pobresa menstrual, Verge ha condemnat el crim al Prat de Llobregat. "És un dol de país", ha dit. La consellera també ha anunciat la creació d'un grup d'expertes independents per "identificar millores en les eines de valoració de risc", especialment per prevenir la violència vicària.

Activat el protocol

El Departament d'Igualtat i Feminismes està fent seguiment del cas i acompanyant l'Ajuntament del Prat. La conselleria ha posat els seus serveis a disposició de la família i l'entorn de la víctima i ha demanat garantir la seva màxima privacitat. Des del consistori s’ha activat preventivament el protocol contra les violències masclistes. Fonts municipals han recalcat a l'ACN que els Mossos d’Esquadra no confirmen a hores d’ara que es tracti d’un crim masclista i ressalten que el cas està sota secret de sumari.

Davant diversos indicis que podien conduir en aquesta direcció, però, a mig matí s’ha reunit el gabinet de crisi per valorar la situació. A la reunió hi han assistit l’alcalde Lluís Mijoler, així com representants dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local i els departaments d’Acció Social, Educació i Atenció a la Dona.