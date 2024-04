El seu lema és: "L'èxit, sense esforç, no és èxit". Tota una màxima per a Toni Argent, un professor de secundària de l'institut Vil·la Romana de la Garriga, nascut a la Roca del Vallès i resident a les Franqueses. Argent també és escriptor i, des de fa deu anys, creador i coordinador del projecte Cap infant sense conte. De fet, aquesta iniciativa representa bé els seus compromisos amb l'educació, la lectura i la llengua catalana. Tot plegat va començar al Vallès Oriental per tal de regalar contes, de forma gratuïta als infants i, des de fa aproximadament cinc anys, el projecte ja s'obre a tota Catalunya a través d'escoles, biblioteques, hospitals, entitats socials i ambulatoris. I és que per a Argent, els contes constitueixen a una forma de créixer, de veure les coses, d'educar i de voler millorar com a persones.

Deu edicions de Cap Infant Sense Conte. Satisfet amb els resultats?

I tant! Publicar més de 350.000 exemplars en aquests 10 anys crec que és tot un èxit. Vam començar publicant 5.000 exemplars del primer conte i l'any passat se'n van publicar 50.000. Aquest cop volíem fer una cosa ben gran: s'han publicat 100.000 exemplars del conte Sopa de petons.

El projecte el va començar vostè sol però, amb aquestes xifres, ara necessita ajuda...

Evidentment, s'ha assolit gràcies a les col·laboracions d'empreses, ajuntaments i fundacions que creuen en el projecte i en la cultura. La mateixa Generalitat també hi col·labora i esperem que els propers anys també s'hi sumin altres institucions catalanes i, fins i tot, europees. La impremta IGRAFIC, de Granollers, ens ajuda des del primer dia, assessorant-nos pel que fa a les maquetacions dels contes.

Un dels objectius és el de fomentar la lectura. Vostè és professor de secundària. S'està perdent aquest hàbit?

S'està perdent l'hàbit de la lectura: llegir costa esforç i la nostra societat no va en aquesta línia sinó tot el contrari, es tendeix a fer allò que no costa, allò que no porta inquietuds, allò que no ens fa reflexionar, allò que no ens fa pensar... A més, la cultura de la pressa, de les distraccions i de la immediatesa no ajuda gens a fomentar l'hàbit lector, tot el contrari.

Les pantalles tenen més poder d'atracció...

Molts infants i adolescents passen moltes hores cada dia davant el mòbil veient vídeos que duren menys de 20 o 30 segons i no els fan pensar sinó només distreure. Hores i, fins i tot, minuts després ja no recorden els vídeos que han vist. Llegir és molt més que això. Em preocupa molt la pèrdua de l'hàbit lector. I cal que des de casa es realitzi un gran treball. L'escola, tota sola, no pot. I el gran problema que tenim en el sistema educatiu i en la societat, des de fa anys, és que s'han delegat funcions bàsiques de la família cap a l'escola. Justament, les famílies d'aquests infants haurien de ser els primers en fomentar l'hàbit lector. Milers d'infants no tenen cap conte a casa seva i nosaltres el que volem és que tinguin l'escalfor i la companyia que donen els contes.

Un altre objectiu és el de fomentar el català. Corrobora aquesta sensació que la llengua catalana cada cop es fa servir menys?

Totalment, i la situació és molt més preocupant del que ens pensem. Que la nostra pròpia llengua reculi és una gran pèrdua d'identitat. Calen més programes de televisió en català de qualitat. Cal fer una reflexió seriosa dels continguts dels mitjans de comunicació en català. A les escoles es nota una davallada important de l'ús de la llengua. Però no d'ara, sinó que ja fa molts anys que veiem una reducció en el seu ús.

I sobre els valors? Quins són els que intenta promoure amb aquesta iniciativa?

Hi apareixen els valors de l'esforç, de l'amistat, de la solidaritat, de com superar les pors, de deixar-se ajudar pels altres, etc. En el conte d'enguany, es tracta el tema de la igualtat de gènere, de l'esforç per assolir els nostres somnis i objectius, de la importància de tenir la família al darrera i de creure en un mateix.

Què tenen els contes, que no tinguin altre gèneres literaris a l'hora d'arribar més als infants?

Des de petits, els contes formen part de nosaltres i els infants, o la majoria d'ells, demanen un conte abans d'anar a dormir. Els contes els ajuden a imaginar, a descobrir, a viatjar... La reduïda extensió d'un conte ajuda a entendre millor la història i és més fàcil de recordar. En els contes no es tracten temes profunds i el vocabulari és senzill. I, a més, el fet que hi hagi il·lustracions els fa que siguin més atractius.