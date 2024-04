Una OnCodines Trail de record i amb l’objectiu 200k, a tocar

La quarta edició del repte esportiu i solidari OnCodines Trail, que s’ha celebrat aquest dissabte 13 d’abril ha batut tots els records: 227 equips, més de 1.200 participants, gairebé 300 voluntaris i un marcador provisional de 181.024 euros contra el cáncer, que es pot engreixar al llarg de les properes dues setmanes amb donatius al web www.oncodinestrail.cat o al Bizum de causes solidària 09419. Els organitzadors (el Centre Excursionista Sant Feliu i el Club Atlètic Sant Feliu) s’havien marcat per aquesta edició un doble objectiu, l’anomenat “objectiu200”: assolir la xifra dels 200 equips inscrits i fregar els 200.000 euros de recaptació contra el càncer que es destinen íntegrament a la Fundació Oncovallès, el BBHI de de la Fundació Guttmann i la Fundació d’oncologia infantil Enriqueta Vilavecchia.

El primer objectiu es va assolir al gener i, després de poder acceptar equips de la llista d’espera, s’ha arribat als 227 equips (d’entre 4 i 6 persones) que han participat a al repte d’aquest dissabte tot recorrent, per equips i fent relleus, 45, 64 o 81 quilòmetres en els recorreguts S, M i L en un ambient totalment festiu. Unes xifres que consoliden l’OnCodines com una de les cites solidàries destacades del calendari català amb la gairebé un centenar d’equips més que l’edició de 2023 (139 equips) i més del doble que el 2022 (83 equips). Dels 227 equips participants, 122 ho han fet en el traçat S; 82 en la M i 23 a la L.

La cita s’ha desenvolupat sense incidents tot i la intensa calor que ha fet que els participants haguéssin de fer un esforç extra, especialment en les etapes de migdia. L’essència de la prova es manté intacta des del primer dia amb un doble objectiu per part dels equips participants: d’una banda, completar el recorregut caminant o corrent per equips tot fent relleus i de l’altra, aconseguir el donatiu mínim per equip que es destina íntegrament a les tres entitats beneficiàries. Una mostra de la consolidació de la prova és la procedència dels equipos que ja va molt més enllà dels municipis de les quatre comarques implicades i ha sumat equips de les demarcacions de Girona i Tarragona i, fins i tot, dos equips del País Valencià i un de Mallorca.

L’OnCodines ha tingut com a punt de sortida la plaça Miquel Bosch de Bigues i Riells del Fai i l’arribada a la plaça de Sant Feliu de Codines on s’ha viscut un ambient festiu des d’hores abans de l’arribada dels primers equips. El bon ambient ha estat una constant al llarg de tots els recorreguts, que trepitgen 11 dels 14 municipis que donen suport a l’OnCodines, de les comarques del Vallès Oriental, Moianès, Osona i el Vallès Occidental. Entre la sortida dels primers equips a les 8 en punt del matí i l’arribada del darrer a dos quarts d’onze es van viure més de 14 hores de repte esportiu, de solidaritat, d’emocions i de feina compartida. Els equips poden recórrer el repte tot fent relleus als punts d’avituallament que són també punts d’intercanvi i cada un d’ells s’ha convertit en tota una festa: amb música, disjòqueis o entitats fent animació. A més, darrera de cada equip hi ha una història i això fa que a quilòmetre a quilòmetre es visquin moltes escenes emotives