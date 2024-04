El consum fraudulent d'aigua supera el que gasta tot Catalunya en una setmana

Ja fa mesos que ciutats i pobles de Catalunya controlen el consum d'aigua que fan els seus veïns i estableixen límits fruit de l'extensa sequera que viu el país. Ara s'ha sabut que durant el 2023 l'Àrea Metropolitana de Barcelona va perdre un 4% del total del consum d'aigua per fer-ne un ús fraudulent. En total són set milions de metres cúbics, és a dir, el que Catalunya gasta en tot un any, segons ha avançat aquest dissabte el Via Lliure RAC1.

L'aigua s'hauria fet servir a través de comptadors punxats o directament robada de les boques de reg. L'auditoria d'aigua s'ha fet en els 23 municipis que depenen d'Aigües de Barcelona i on hi viu gairebé la meitat de la població catalana. Però a banda de Barcelona, també s'ha detectat consum il·legal a Girona, amb un 5% del total, mentre que a Tarragona és de l'1%, aproximadament.

A banda del consum il·legal, un 8% es perd per fuites d'aigua i un 2% per errors dels comptadors de manera que el percentatge total d'aigua que es perd als municipis de l'entorn de Barcelona és del 16%.