Israel proposa la pena de mort per als presoners palestins com a «solució» a la sobrepoblació carcerària

El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha proposat la pena de mort pels presoners palestins com a "solució" a la sobrepoblació de les presons, després de les intensives campanyes de detenció a mans de l'exèrcit israelià des dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) el passat 7 d'octubre.

Aquesta petició arriba després que el govern aprovés una de les seves propostes d'ampliar el nombre de places per a presoners de seguretat, passant de les 664 a les 1.600 en total. Ara, després d'aconseguir aquest primer pas, el ministre exposa en un comunicat al seu perfil a X, anterior Twitter, que "la pena de mort és la solució correcta davant del problema amb els empresonaments" i conclou que està content que aprovessin la primera proposta que va portar.

En aquest sentit, Ben Gvir ha exposat que la iniciativa aprovada permetrà a l'estat israelià "acollir més terroristes" a les presons mentre es treballa per obtenir una "solució parcial". Cal apuntar, que el terme utilitzat de "presoners de seguretat" fa referència a totes aquelles persones sospitoses o condemnades per cometre delictes contra la seguretat israeliana de caràcter "nacionalista", segons l'ONG Adalah (Centre Legal pels Drets de la Minoria Àrab a Israel).

A principis del mes de març, les autoritats israelianes ja van haver d'alliberar als presoners detingutsadministratius quan els hi quedava un mes de detenció per falta d'espai. Aquest és un tipus de detenció arbitrària de palestins emprada per l'Exèrcit d'Israel i que pot renovar-se indefinidament basant-se en la informació secreta sobre la presumpció que els detinguts poguessin cometre un delicte en algun moment del futur, segons han denunciat diverses ONG de Drets Humans com Amnistia Nacional, Human Rights Watch (HRW) o l'organització pacifista israeliana BTselem.