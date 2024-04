Els Estats Units mouen fitxa per donar més suport a Israel i proposen noves sancions contra l'Iran

Els Estats Units mouen fitxa per mantenir el seu suport a Israeldesprés de l'atac massiu que van rebre per part de l'Iran. Jake Sullivan, assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, va declarar dimarts en roda de premsa que estan coordinant-se amb els seus aliats per imposar noves sancions contra el programa de drons i míssils del règim aiatol·là, principal responsable del bombardeig massiu contra territori israelià.

També imposarien sancions contra la Guàrdia Revolucionària -tal com va demanar Israel a l'ONU- i contra el Ministeri de Defensa, que hauria estat l'encarregat d'orquestrar l'atac. En aquest sentit, ha expressat que la resta de països els seguiran en aquesta imposició de sancions per seguir amb la "pressió" i perquè el Govern iranià "rendeixi comptes per les seves accions malicioses i desestabilitzadores".

Amb aquestes accions, els EUA contradiuen les seves pròpies paraules del cap de setmana, que just després de l'atac de Teheran contra Israel van demanar calma i precaució, especialment al govern de Netanyahu. Després d'haver aconseguit, juntament amb la comunitat internacional, rebaixar les ambicions venjatives d'Israel, mouen peces per evitar noves escalades.

Retrets de Zelenski per donar suport a Israel

El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Matthew Miller, ha justificat l'ajuda nord-americana a Israel per aturar el bombardeig iranià aquest cap de setmana "per la llarga relació que han mantingut en termes de seguretat" durant tant de temps. Responien així a les paraules de Volodímir Zelenski, que va retreure a la Casa Blanca no estar rebent la mateixa ajuda que la que rep el govern israelià.

"És important assenyalar el context en què tenim una relació totalment diferent amb Ucraïna i Israel, (...) Fa dècades que col·laborem amb Israel en matèria de seguretat, proporcionant-li ajuda militar directa, no només durant els dos darrers anys de conflicte, sinó durant dècades, i mantenint una llarga i estreta comunicació entre el nostre exèrcit i l'israelià", ha declarat Miller durant una roda de premsa.

A més, ha explicat que mentre que Israel és un dels aliats més importants dels Estats Units fora de l'OTAN, no existia aquest mateix nivell de relació amb Ucraïna abans del conflicte. Això amb tot, Miller ha recordat la gran quantitat d'ajuda que han enviat a Kíiv per ajudar-los a la guerra contra Rússia. El portaveu nord-americà també ha assegurat que una intervenció similar a Ucraïna portaria a un conflicte armat directe amb Rússia, cosa que Washington es nega, i és que Zelenski ha criticat que Israel no es troba a l'OTAN i que aquesta no s'ha vist arrossegada a una guerra amb l'Iran.