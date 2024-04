Israel es desentén de la comunitat internacional: «L'atac de l'Iran tindrà resposta»

Israel respondrà l'atac que va rebre de l'Iran el passat cap de setmana. Com? "Encara ho estem valorant", ha respost Herzi Halevi, comandant en cap de l'Estat Major de les Forces Armades Israelianes. Des de diumenge, l'executiu que lidera Benjamin Netanyahu estudia com contraatacar el bombardeig massiu de projectils i míssils perpetrat pel règim aiatol·là, que segueix esgrimint l'argument de l'autodefensa. Davant del Consell de Seguretat de l'ONU, l'Iran va mantenir la seva "legitimitat" després que Israel bombardegés el consolat iranià a Damasc, matant diversos líders militars.

Halevi va insistir aquest dilluns, en una roda de premsa al vespre, que Israel "respondrà", sigui com sigui. En la seva visita a la base militar més afectada pel bombardeig, al desert del Néguev, el comandant de l'Estat Major ha destacat "la solidesa" de la resposta i la defensa d'Israel, en col·laboració amb els Estats Units, el Regne Unit, França "i els altres socis" que van participar a l'Operació Cúpula de Ferro.

Davant d'aquest escenari, Netanyahu i el seu executiu reben les pressions polítiques a escala internacional per frenar un atac a l'Iran que escali encara més la situació al Pròxim Orient. Per això mateix, les paraules de Halevi xoquen de manera frontal amb aquesta feina. En aquest sentit, Israel segueix treballant a l'exterior per pressionar els seus aliats a l'hora de sancionar, "encara més", el règim aiatol·là que lidera Alí Khamenei.

Considerar la Guàrdia Revolucionària de l'Iran com a "terrorista"

El govern d'Israel ha escrit més de 30 països per demanar-los que imposin sancions contra el programa de míssils de l'Iran i designin la Guàrdia Revolucionària com una "organització terrorista", després de l'atac executat dissabte per Teheran amb drons i míssils contra el país en resposta al bombardeig contra el seu Consolat a la capital de Síria, Damasc. En aquesta línia de crítica al govern iranià, el conseller de seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, ha negat aquest dilluns que les autoritats iranianes transmetessin una "alerta primerenca" del seu atac de dissabte contra territori israelià.

Era un dels arguments de l'Iran, que demanaven a la comunitat internacional que "els aplaudís" la seva contenció i que havien avisat que realitzarien aquesta mena d'atac. Kirby ha deixat clar que els EUA no sabien ni els objectius, ni els timings ni quin armament farien servir.