Israel promet una resposta «amb accions, no paraules» contra l'Iran pel bombardeig amb més de 200 projectils

L'exèrcit d'Israel ja prepara el terreny per contraatacar l'Iran pel bombardeig amb més de 200 projectils que ha patit sobre el seu territori aquest dissabte al vespre. Així es desprèn, almenys, de les declaracions del seu portaveu, Kamal Penhasi, que, en persa i en una conversa amb el portal opositor Iran International, ha assegurat que respondran "amb accions, no amb paraules". La mateixa idea han volgut plasmar les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a través d'un breu, però concís missatge al seu canal d'X: "Tota acció té una reacció".

Davant de l'escalada de les hostilitats a l'Orient Mitjà, les reaccions internacionals no han trigat a arribar. Els Estats Units, un dels grans aliats d'Israel, han descrit els fets comesos per les forces iranianes com un atac "sense precedents" i la Casa Blanca ha alertat els aiatol·làs de cara als seus pròxims moviments.

Concretament, el secretari de Defensa, Lloyd Austin, ha instat les autoritats iranianes a no fer atacs addicionals, assegurant que els Estats Units no volen un conflicte amb aquest país. Ara bé, ha deixat molt clar que en el cas que la situació ho demani, "no dubtaran a respondre". Austin ha explicat, en roda de premsa d'urgència, que les forces nord-americanes "seguiran a les seves posicions amb la intenció de protegir" tant les seves tropes com les dels seus socis a la regió. A més a més, "brindaran un suport més ampli a la defensa d'Israel per millorar l'estabilitat regional". Els Estats Units ja van anunciar aquesta darrera setmana que enviaran més efectius militars a la zona.

Els principals dirigents de la Unió Europea també han condemnat l'atac. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha carregat enèrgicament contra el que ha descrit com "un atac flagrant i injustificable" de l'Iran contra Israel i ha fet una crida a l'Iran i als seus representants "perquè cessin immediatament els atacs" .

L'ONU i el G7 es mobilitzen

També els principals organismes internacionals han reaccionat amb vehemència a l'escalada al Pròxim Orient. La presidència italiana del G7 ha convocat aquest diumenge una cimera extraordinària del grup amb motiu de l'atac, l'incident més greu a la regió des de l'esclat del conflicte entre Israel i Hamàs el 7 d'octubre passat.

La reunió ha estat convocada per la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que, a través d'un missatge al seu compte d'X, ha traslladat la "condemna als atacs iranians contra Israel" i ha anunciat la imminent cimera. En paral·lel, el Consell de Seguretat de l'ONU també es reunirà d'urgència aquest diumenge per abordar la situació.

Tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el Gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes.



La… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2024

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit "evitar tant sí com no una escalada regional" i ha assegurat que, des de l'Estat, se segueix "amb màxima preocupació els esdeveniments. Cal evitar tant sí com no una escalada", ha manifestat en un missatge a xarxes. Sánchez ha subratllat que el govern espanyol està "en contacte permanent amb les ambaixades a la regió, que romanen actives, per atendre els espanyols a la zona".

El secretari general de l'ONU, António Guterres, molt crític amb el conflicte a Gaza des de l'inici de les hostilitats, també ha condemnat la "greu escalada" que representa l'atac llançat per l'Iran contra Israel. El líder de Nacions Unides s'ha mostrat "profundament alarmat" pel risc, "molt real", que hi hagi un "devastador" augment de les tensions a tota la regió. Per això, Guterres ha reclamat el cessament "immediat" de les hostilitats i ha apel·lat a la "màxima contenció" de "totes les parts", per "evitar qualsevol acció que pugui portar a un gran enfrontament militar en múltiples fronts".