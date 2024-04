L'Iran amenaça tots els països que col·laborin amb Israel en un contraatac: «El règim sionista serà castigat»

L'Iran ha atacat amb drons Israel i ha provocat un terratrèmol bèl·lic a escala internacional. En represàlia al bombardeig de l'ambaixada iraniana a Damasc per part de les forces armades israelianes -que van matar set comandaments militars-, el país governat pels aiatol·làs ha enviat un missatge al món: "El règim sionista serà castigat".Alí Khamenei, en un breu comunicat en iniciar-se l'atac dissabte a la nit, ha confirmat que l'atac responia als projectius contra el seu edifici diplomàtic.

En aquest sentit, la República Islàmica de l'Iran ha advertit la comunitat internacional: tot aquell país que ajudi, col·labori o cedeixi el seu espai aeri o territori a Israel per atacar el seu país "rebrà una contundent resposta". L'escalada de tensió a Pròxim Orient s'eleva amb l'actuació iraniana, que des de l'inici de les hostilitats a Gaza no havia intervingut militarment de manera directa amb Israel.

🇮🇷🇮🇱 Nuevas imágenes de impactos de Irán sobre territorio de Israel. pic.twitter.com/EUkOGkTNLb — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 14, 2024

Resposta dels Estats Units

El secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha condemnat l'atac de l'Iran contra Israel i ha instat les autoritats iranianes a no fer atacs addicionals, assegurant que els Estats Units no volen un conflicte amb aquest país. Ara bé, ha deixat molt clar que en el cas que la situació ho demani, "no dubtaran a respondre".

Austin ha explicat, en roda de premsa d'urgència, que les forces nord-americanes "seguiran a les seves posicions amb la intenció de protegir" tant les seves tropes com les dels seus socis a la regió. A més, "brindarem més suport a la defensa d'Israel per millorar l'estabilitat regional". Els Estats Units ja van anunciar aquesta darrera setmana que enviaran més efectius militars a la zona.