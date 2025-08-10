Líders europeus i de la UE adverteixen que Ucraïna ha de poder decidir sobre el seu futur

Els caps de govern de sis països europeus i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han emès aquest dissabte un comunicat conjunt en què deixen clar que qualsevol acord per posar fi a la guerra a Ucraïna ha de comptar amb el consentiment de Kíiv. "La pau a Ucraïna no es pot decidir sense Ucraïna", subratllen els líders en el text difós pel govern britànic.
La declaració, signada per Von der Leyen i els líders del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Polònia i Finlàndia -no s'ha comptat amb Espanya-, arriba pocs dies abans de la reunió prevista per al 15 d’agost a Alaska entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president rus, Vladímir Putin, per explorar un possible acord de pau.
En el document, els mandataris insisteixen que Ucraïna "té el dret de decidir el seu propi destí" i que les converses només poden prosperar en un context d’alto el foc o de reducció de les hostilitats. La seva posició és clara: “Les fronteres internacionals no han de ser modificades per la força, i la línia actual de contacte hauria de ser el punt de partida de les negociacions”.
Les declaracions arriben després que Trump suggerís que un eventual acord podria incloure intercanvis territorials, una opció rebutjada pel president ucraïnès, Volodímir Zelenski, qui ha reiterat que el seu país no cedirà cap territori a Rússia: "Les decisions preses sense Ucraïna neixen mortes", ha advertit. Per altra banda, en un missatge publicat a la xarxa "X", Zelenski ha agraït el suport europeu: "Ucraïna valora i recolza plenament la declaració" dels líders europeus sobre la pau.
Els signants -Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Alexander Stubb i Ursula von der Leyen- defensen que només una estratègia combinada de diplomàcia, suport ferm a Ucraïna i pressió sobre Moscou pot posar fi a la guerra. També reiteren el seu compromís de mantenir l’ajuda militar i financera a través de la Coalició de Voluntaris, així com les sancions contra Rússia.
A més, consideren imprescindible que qualsevol acord inclogui "garanties creïbles i robustes de seguretat" per permetre a Ucraïna defensar la seva sobirania i integritat territorial. Recorden que la invasió russa constitueix una "flagrant violació" de la Carta de les Nacions Unides, el Tractat de Hèlsinki (1975), el Memoràndum de Budapest (1994) i altres compromisos internacionals assumits per Moscou.
"Estem units com europeus i convençuts de promoure conjuntament els nostres interessos. Seguirem treballant amb el president Trump i els Estats Units i amb el president Zelenski i el poble ucraïnès per una pau a Ucraïna que protegeixi els nostres interessos vitals de seguretat", han conclòs.