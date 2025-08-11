Mor el candidat a la presidència de Colòmbia tirotejat al juny

Miguel Uribe Turbay, senador i precandidat a la presidència de Colòmbia, ha mort aquest dilluns a causa d’una hemorràgia cerebral greu causada pels trets que va rebre al cap el passat 7 de juny durant un acte de campanya a Bogotà. L’atac va ser executat per un menor de 15 anys que va disparar contra Uribe mentre saludava els assistents a l’acte, deixant-lo en estat crític des d’aleshores.
Uribe Turbay va ser traslladat immediatament a la Fundació Santa Fe de Bogotà, un dels centres mèdics més prestigiosos del país, on va ser sotmès a diverses intervencions quirúrgiques. Malgrat aquests esforços, la seva salut va empitjorar en les últimes 48 hores, quan els metges van detectar una hemorràgia al sistema nerviós central que va requerir bloqueig neuromuscular i sedació profunda per intentar controlar la seva situació. Finalment, aquest dilluns es s'ha confirmat la seva defunció.
La seva esposa, María Claudia Tarazona, ha comunicat la notícia a través de les xarxes socials amb un emotiu missatge on expressava el seu dolor i la promesa de cuidar els fills que tenien en comú. “Demano a Déu que em mostri el camí per aprendre a viure sense tu. Descansa en pau, amor de la meva vida”, va escriure.
Miguel Uribe Turbay es presentava com a candidat presidencial pel partit Centre Democràtic, vinculat a l’expresident Álvaro Uribe, tot i que no tenien cap parentiu familiar. L’atemptat ha posat en evidència la problemàtica de la violència política i la presència de joves implicats en xarxes de sicaris. La Fiscalia colombiana continua investigant la possible organització criminal que podria haver contractat el menor de 15 anys, identificat extraoficialment com Juan Sebastián Rodríguez Casallas, que va ser detingut al lloc dels fets amb l’arma utilitzada.