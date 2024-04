L'Iran ha llançat un atac amb drons contra el territori d'Israel. Així ho han alertat les forces israelianes i ho ha confirmat la televisió de l'Iran. Israel preveu que l'atac arribi durant la nit de dissabte a diumenge. Són una desena de drons que Isarel està planejant com interceptar, segons el portaveu de les Forces de Defensa Israelianes. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que el país ha activat els seus sistemes de defensa i que l'exèrcit està preparat per actuar.

"El sistema de defensa i atac de les Forces de Defensa Israelianes estan en alerta, així com una dotzena d'avions ja són a l'aire. Estem en procés de fer una anàlisi de la situació amb els nostres aliats estratègics, principalment els Estats Units, amb qui mantenim una estreta coordinació", ha afirmat Hagari.

IDF: A short while ago, Iran launched UAVs from within its territory toward Israel.



The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation.



The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on…