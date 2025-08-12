El Consell d'Europa demana als estats membres que s'abstinguin d'enviar armes a Israel

El comissari de Drets Humans del Consell d'Europa demana als estats membres que s'abstinguin d'enviar armes que puguin provocar vulneracions de drets humans relacionades amb el conflicte a Gaza. En un comunicat, ha assegurat que "cal fer més i ràpidament" i ha reclamat "fer tot el possible" per evitar vulneracions del dret internacional humanitari.
"És essencial intensificar els esforços per proporcionar ajuda als afectats", ha afirmat. En el text, que posa el focus en el comerç internacional d'armes, el comissari recorda que el conflicte ha assolit "proporcions desastroses" i continua provocant "un immens patiment humà". El comunicat arriba l'endemà d'una reunió telemàtica entre l'Alta Representant de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, i els ministres d'Exteriors dels 27, que van tractar precisament la situació a Gaza.
Gaza, sacsejada per la mort de sis periodistes
Just l'endemà de la compareixença informativa de Benjamin Netanyahu per denunciar les presumptes mentides de Hamàs des que va arrencar -fa pràcticament dos anys- el conflicte a la Franja de Gaza arran dels atemptats islamistes del 7 d'octubre del 2023, el món es va despertar dilluns amb la mort de cinc periodistes de la cadena Al-Jazeera.
La televisió àrab va denunciar que els fets van ser a causa d'un atac israelià. En termes generals, la jornada va registrar dos moviments rellevants més: la demanda de 100 exeurodiputats per tal que la Unió Europea (UE) trenqui relacions amb Israel, i l'anunci d'Austràlia que reconeixerà l'estat palestí a l'Assemblea de l'ONU.
La mort de cinc periodistes, en tot cas, escala el conflicte existent i hi afegeix més capes, tenint en compte que els professionals de la informació són un dels col·lectius més protegits en aquest tipus de situacions. En un comunicat, Al-Jazeera ha condemnat les morts, conseqüència d'un "altre atac flagrant i premeditat contra la llibertat de premsa".
"L'ordre d'assassinar Anas Al-Sharif, un dels periodistes més valents de Gaza, i els seus col·legues és un intent desesperat de silenciar les veus que denuncien la imminent presa i ocupació de Gaza", va remarcar la cadena. En l'atac hi va morir un altre periodista i tres operadors de càmera desplaçats a la zona.