«En defensa pròpia»: així justifica l'Iran l'atac contra Israel davant el Consell de Seguretat de l'ONU

El Consell de Seguretat de l'ONU va convocar diumenge una reunió d'urgència per l'atac de l'Iran a Israel durant la nit de dissabte. Després d'una onada de reaccions internacionals pel bombardeig massiu, que els aiatol·làs van assegurar que era la resposta "proporcionada" per l'atac que va rebre el seu consolat a Damasc, l'òrgan de les Nacions Unides ha demanat explicacions al règim islàmic. I l'Iran manté que era un absolut exercici "en defensa pròpia". El representant de l'Iran davant l'ONU, Amir Saed Iravani, i el seu homòleg sirià, Qusay Al-Dahhak, van ser els encarregats de defensar el bombardeig orquestrat per Teheran.

"L'operació de l'Iran va ser realitzada totalment en l'exercici del dret inherent a l'autodefensa. Aquesta acció ha estat necessària i proporcionada. Va ser precisa i només es va dirigir contra objectius militars, i es va dur a terme acuradament per minimitzar la possibilitat d'una escalada i evitar danys a la població civil", ha declarat Iravani durant la seva intervenció. Aquestes declaracions arriben després que el líder suprem del país, Alí Khamenei, amenacés qualsevol país disposat a col·laborar amb Israel amb un atac contra l'Iran.

El diplomàtic iranià ha agraït als països del Consell que van condemnar l'atac israelià a Damasc alhora que ha criticat als Estats Units, a França i al Regne Unit per "fer com qui no hi veu" en evitar rebutjar-ho i per "intentar manipular la narrativa" després de condemnar l'atac iranià. "En un comportament hipòcrita, aquests tres països han culpat i acusat falsament a l'Iran (...), han intentat sense èxit utilitzar mentides, manipular la narrativa, difondre desinformació i participar en un destructiu joc d'acusacions. Alhora, han ignorat deliberadament el dret inherent de l'Iran a respondre a la violació d'un principi fonamental del Dret Internacional: la inviolabilitat dels representants i locals diplomàtics", ha afegit.

En aquest sentit, ha tornat a carregar contra aquests tres països per "protegir a Israel de qualsevol responsabilitat per la massacre de Gaza". D'altra banda, ha insistit en que Teheran no pretén buscar una escalada de les tensions ni una guerra, encara que ha advertit que respondrà a qualsevol resposta israeliana "quan sigui necessari". Al-Dahhak, per la seva banda, ha mostrat el seu suport a l'Iran per "l'exercici correcte i efectiu del seu legítim dret a l'autodefensa" en resposta a la "persistència de l'ocupació israeliana en els seus crims" i per la passivitat del Consell de Seguretat després del veto dels Estats Units, França i el Regne Unit a emetre una condemna per l'atac contra el Consolat.

Egipte se centra en la mediació

El ministre d'Exteriors d'Egipte, Samé Shukri, ha trucat aquest diumenge als seus homòlegs d'Israel i de l'Iran, Israel Katz i Hossein Amirabdolahian, respectivament, per transmetre'ls un missatge de "màxima moderació" i per demanar que evitin noves accions que augmentin la inestabilitat regional. Així mateix, els ha instat a exercir la "màxima moderació" ia evitar "polítiques de risc i de provocacions mútues", mostrant la seva disposició a col·laborar amb diferents actors regionals per resoldre l'actual crisi, marcada tant per aquests atacs recents com pel "patiment diari" del poble palestí.